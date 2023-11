In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 verzeichnete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 500,3 Mio. €. Das entspricht einer Steigerung um 38,7 % gegenüber dem Umsatz des Vorjahreszeitraums in Höhe von 360,8 Mio. €. Der Umsatzanstieg ist maßgeblich durch Umsätze aus den Technologieoffenlegungen und den Entwicklungsleistungen mit Grifols, S.A., Barcelona, Spanien in Höhe von 135,4 Mio. € im Rahmen der Technologietransfer- und Lizenzvereinbarung begründet. Dieser Vertrag wurde am 31. Mai 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 2023 unterzeichnet. Im Jahr 2023 wurden drei von insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...