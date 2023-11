EQS-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Absichtserklärung

UET United Electronic Technology AG benennt sich in aconnic um und zieht mit Unternehmenszentrale nach München



02.11.2023 / 11:32 CET/CEST

Die UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, führt die Integration und die Zusammenarbeit der bestehenden Marken und Unternehmen fort und integriert dazu die bestehenden Geschäftsbereiche in die neu entwickelte Marke aconnic. Unter dem neuen Namen aconnic wird die Unternehmensgruppe künftig geschlossen unter einer Marke auftreten und damit Synergien im Markt und bei Kunden besser nutzen. Die Umbenennung betrifft auch die UET AG. Die bisherige Dachgesellschaft wird künftig als aconnic AG firmieren. Der Vorstand wird der Hauptversammlung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Zur Stärkung des internationalen Marktzugangs und zum Ausbau in den Bereichen Forschung und Produktentwicklung wird die UET-Gruppe den Hauptunternehmenssitz von Eschborn bei Frankfurt am Main nach München verlegen. Gegenwärtige Standorte der Gruppe bleiben bestehen. Die Verlegung des Unternehmenssitzes wird zu keinem Abbau und zu keiner Verlagerung von Arbeitsplätzen führen. "Mit der Umbenennung in aconnic und dem Wechsel nach München leiten wir eine neue Wachstumsphase unserer internationalen Unternehmensgruppe ein", sagt CEO Werner Neubauer.

"Wir freuen uns, künftig unter einem einheitlichen Namen aufzutreten und keine Diskrepanzen mehr zwischen Beteiligungen, Tochterfirmen und Dachgesellschaft zu haben. Der Wegfall verschiedener, unterschiedlicher Firmennamen erhöht unsere Schlagkraft im Markt und bei unseren Kunden." "München ist in Deutschland ein führender digitaler Technologiestandort mit einem wachsenden Ökosystem. Ein Wechsel ist für uns als Technologieunternehmen mit eigener Software- und Hardwareentwicklung in der Telekommunikationsindustrie daher ein logischer Schritt, um mit Innovationen weiterzuwachsen", sagt Neubauer zur Begründung des Standortwechsels. Über die UET United Electronic Technology AG Die UET United Electronic Technology AG ist ein internationales Technologieunternehmen mit Hardware, Software und Servicesystemen für die Errichtung und den Betrieb von Telekommunikationsnetzen für sichere, energieeffiziente und nachhaltige Digitalisierung. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Teil des Geschäftsmodells. Die UET-Gruppe besitzt eine Wertschöpfungskette mit Forschung und Entwicklung, Supply Chain und Service. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die UET-Gruppe ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung und Produktion sowie Hauptsitz in Deutschland. Die UET-Gruppe notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht Ländern erwirtschaften bei einem jährlichen Wachstum von 20 Prozent einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro.

Kontakt UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert, Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 7777550, E-Mail: investor@uet-group.com



