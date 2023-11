Die deutschen Sportvereine haben sich von der COVID-19-Pandemie erholt und mit über 800.000 neuen Mitgliedern zum 1. Januar 2023 ein Zehnjahreshoch erreicht. Die 86.000 Sportvereine des Landes haben nun insgesamt 27,9 Mio. Mitglieder, was einen Zuwachs von 3 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dieses Wachstum ist für Staige One (Staige) von großer Bedeutung, da die Hauptaufgabe des Unternehmens darin besteht, den Amateursport, einschließlich Fußball, Eishockey und Basketball, zu digitalisieren. Staige stattet Sportvereine mit intelligenten Kameras aus, die selbstständig Live-Spiele aufzeichnen und übertragen und so Umsatz- und Marketingmöglichkeiten bieten. Der starke Anstieg der Mitgliederzahlen in Sportvereinen deutet auf einen vielversprechenden Markt für Staige hin, der das Unternehmen für eine erhebliche Expansion und Rentabilität bis 2025 positioniert. Mit einer angemessenen Bewertung und starken Wachstumsaussichten bleibt Staige eine attraktive Investitionsmöglichkeit. AlsterResearch bekräftigt KAUFEN, PT EUR 6,30. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken