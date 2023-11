Augsburg (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Eurozone ist zurückgegangen, sogar überraschend deutlich, so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank.Nur noch um 2,9 Prozent seien im Oktober die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen und damit auf das niedrigste Niveau seit Juli 2021. Für Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank gehe der Rückgang der Inflation mit anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten einher: "Die historischen Zinserhöhungen der EZB zeigen zunehmend Wirkung. Der Rückgang der Teuerung ist jedoch mit wachsenden Rezessionssorgen verbunden, die von den neusten Daten gestützt werden." So sei das Bruttoinlandsprodukt in Europa zwischen Juli und September um 0,1 Prozent geschrumpft. Die Analysten seien in ihren Prognosen von einer Stagnation ausgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...