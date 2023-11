Volvo Cars hat einen eigenen Geschäftsbereich für energiebezogene Produkte und Dienstleistungen gegründet. Unter dem Dach von "Volvo Cars Energy Solutions" bündelt der Autobauer Technik und Dienstleistungen für ein umfassendes E-Auto-Ökosystem. Zum Start gibt es in V2G-Pilotprojekt in Göteborg. Mit "Volvo Cars Energy Solutions" will der schwedische Autobauer nach eigenen Angaben "den Übergang zu einem intelligenteren, nachhaltigeren und effizienteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...