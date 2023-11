© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Die Lufthansa hat den Gewinn im abgelaufenen Quartal stärker gesteigert als erwartet. Warum die Fluggesellschaft jetzt positive Töne anschlägt.Die Lufthansa meldete am Donnerstag einen Quartalsgewinn, der leicht über den Erwartungen der Analysten lag, da die Nachfrage nach Reisen in diesem Sommer robust war und die Buchungen vor dem großen Weihnachtsgeschäft weiterhin gut waren. Lufthansa meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,47 Milliarden Euro, 31 Prozent mehr als im Vorjahr und leicht über den durchschnittlichen Erwartungen von 1,43 Milliarden Euro, die in einem auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Analystenkonsens genannt …