© Foto: microstrategy - microstrategy.com



In einem jüngsten Geschäftsupdate hat MicroStrategy bekannt gegeben, dass es seine Bitcoin-Investitionen im dritten Quartal 2023 ausgebaut hat.Der Krypto-Vorrat des Unternehmens wuchs auf 158.400 Bitcoins an, wie CFO Andrew Kang erklärte: "Wir haben unseren Gesamtbestand an Bitcoin weiter auf 158.400 Bitcoins erhöht und seit Ende des zweiten Quartals 6.067 Bitcoins hinzugefügt. Unser Bestreben, Bitcoin zu erwerben und zu halten, ist nach wie vor groß, insbesondere vor dem vielversprechenden Hintergrund einer potenziell zunehmenden institutionellen Akzeptanz." Das Unternehmen hat laut BTC-Echo durchschnittlich 29.586 US-Dollar pro Bitcoin gezahlt, was einer Gesamtinvestition von 4,69 …