(shareribs.com) New York 02.11.2023 - Der Photovoltaik-Hersteller First Solar ist im dritten Quartal 2023 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die hohe Nachfrage ließ den Auftragsbestand kräftig wachsen. First Solar hat im dritten Quartal einen Gewinn von 268,4 Mio. US-Dollar oder 2,50 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet. Ein Jahr zuvor war noch ein Verlust von 49,2 Mio. US-Dollar angefallen. Der Umsatz ...

