Johannesburg, 2. November 2023: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, eine Aktualisierung der Betriebsergebnisse für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Quartal bekannt zu geben. Die Finanzergebnisse des Konzerns werden nur halbjährlich veröffentlicht.

WESENTLICHE MERKMALE - QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2023 (Q3 2023) IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2022 (Q3 2022)

- Starke Finanzlage und proaktive Neupositionierung für ein sich wandelndes Umfeld sichern Wettbewerbsfähigkeit

- Branchenführendes Kostenmanagement in den SA PGM-Betrieben. Abwärtsbewegung der Kostenkurve in der Branche erhöht die Wettbewerbsfähigkeit

- SA-Goldbetriebe erwirtschafteten R344 Mio. (US$19 Mio.) bereinigtes (Adj) EBITDA, ein Turnaround von R1,2 Mrd. (US$67 Mio.); laufender S189-Prozess bei Kloof 4

- US-PGM-Betriebe nehmen geplante Minenproduktion im Oktober 2023 wieder auf, was zu verbesserten Produktionsaussichten für Q4 2023 führt

- Verbesserte operative Leistung in den Regionen Europa und Australien

- Der Zinkbetrieb von Century trug ein positives Adj-EBITDA von 53 Mio. R (3 Mio. US$) bei und erholte sich erfolgreich von den regionalen Überschwemmungen in Q1 2023

- Bau des Keliber-Lithiumprojekts schreitet gut voran: Baubeginn am Konzentrator und am ersten Tagebau

WICHTIGE STATISTIKEN - GRUPPE

US-Dollar SA-Rand Quartal beendet Quartal beendet Sep 2022 Juni 2023 Sep 2023 SCHLÜSSELSTATISTIK Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 GRUPPE 496 343 163 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 3,027 6,392 8,455 17.05 18.66 18.59 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

HAUPTSTATISTIKEN NACH REGIONEN

US-Dollar SA-Rand Quartal beendet Quartal beendet Sep 2022 Juni 2023 Sep 2023 STATISTIK Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 AMERIKA-REGION US-PGM-Untertagebetriebe 85,889 104,823 105,546 oz 2E PGM-Produktion2,3 kg 3,283 3,260 2,671 1,811 1,360 1,190 US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz 22,122 25,378 30,878 52 39 21 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 397 722 895 1,815 1,623 1,922 US$/2Eoz Dauerhafte Gesamtkosten4 R/2Eoz 35,738 30,280 30,947 US-PGM-Recycling 141,560 83,608 72,434 oz 3E PGM-Recycling2,3 kg 2,253 2,601 4,403 3,378 2,480 2,215 US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz 41,177 46,277 57,595 22 9 8 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 147 172 371 REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA) PGM-Operationen 432,143 419,391 451,560 oz 4E PGM-Produktion3,5 kg 14,045 13,045 13,441 2,479 1,698 1,317 US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz 24,479 31,689 42,269 489 259 136 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 2,532 4,842 8,332 1,127 1,041 1,080 US$/4Eoz Dauerhafte Gesamtkosten4 R/4Eoz 20,080 19,416 19,211 Goldoperationen 204,672 216,471 197,663 oz Produziertes Gold kg 6,148 6,733 6,366 1,723 1,975 1,930 US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg 1,153,448 1,184,973 944,316 (48) 86 19 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 344 1,601 (811) 2,207 1,800 2,062 US$/oz Nachhaltige Gesamtkosten4 R/kg 1,232,600 1,080,135 1,210,049 EUROPÄISCHE REGION Nickelraffinerie Sandouville 1,653 1,884 2,352 tNi Nickelproduktion6 tNi 2,352 1,884 1,653 22,553 25,815 21,726 US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent7 R/tNi 403,895 481,713 384,525 (14) (20) (16) US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm (296) (382) (246) 30,185 36,363 31,514 US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten8 R/tNi 585,853 678,537 514,654 AUSTRALISCHE REGION Century Zinkrückgewinnungsbetrieb9 - 23 25 ktZn Produziertes Zinkmetall (zahlbar)10 ktZn 25 23 - - 1,545 1,708 US$/tZn Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent11 R/tZn 31,747 28,832 - - (23) 3 US$m Bereinigtes EBITDA1 Rm 53 (433) - - 2,013 1,753 US$/tZn Nachhaltige Gesamtkosten4 R/tZn 32,587 37,562 -

1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn/(Verlust) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht berücksichtigt ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden.

3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)

4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in sustaining cost (AISC)

5 Die SA PGM Produktion schließt die Produktion in Verbindung mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".

6 In der Nickelraffinerie von Sandouville werden hauptsächlich Nickelmetall und Nickelsalze (in flüssiger Form) produziert, die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden.

7 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

8 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quarters Sandouville Nickelraffinerie" für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung zu den Nickel-Äquivalent-Betriebskosten

9 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.

10 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns

11 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.

KOMMENTAR NEAL FRONEMAN, CEO VON SIBANYE-STILLWATER

Das globale makroökonomische Umfeld ist nach wie vor schwierig, und wir werden weiterhin die Positionierung unserer Betriebe im Hinblick auf eine optimale Leistung und Nachhaltigkeit über den Konjunkturzyklus hinweg prüfen.

Unsere Finanzlage ist nach wie vor robust, und unser Rahmen für die Kapitalallokation bleibt das Leitprinzip für Wachstums- und Diversifizierungsmöglichkeiten im Einklang mit unserer Strategie. Wir haben unsere Kapitaldisziplin in Erwartung der schwächeren Marktbedingungen beibehalten, wie im Februar 2022 hervorgehoben wurde. Wir sind weiterhin vorsichtig mit Kapitalinvestitionen und nutzen unsere Bilanz zur Finanzierung von externem Wachstum in dieser schwierigen Zeit. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, die Verschuldung angemessen zu steuern und in Zeiten sinkender oder volatiler Rentabilität und Erträge unsere Leverage-Position im Auge zu behalten.

Nach einem schwierigen Start in das dritte Quartal mit drei tragischen Todesfällen in den ersten fünf Wochen war der Rest des dritten Quartals 2023 frei von Todesfällen. Es war erfreulich festzustellen, dass die signifikanten Zuwächse bei unseren Sicherheitsleistungsindikatoren seit 2021 beibehalten wurden, wobei die anderen nachlaufenden Indikatoren im Allgemeinen im Vergleich zum Vorjahr stabil blieben. Wir freuen uns auf weitere Verbesserungen der Sicherheitsleistung der Gruppe im verbleibenden Jahr, wobei wir uns intensiv darauf konzentrieren, das Jahr ohne schwerwiegende Zwischenfälle zu beenden.

Wie in unseren jüngsten Betriebs- und Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2023 dargelegt, sind wir uns des wirtschaftlichen Umfelds bewusst und werden gegebenenfalls Umstrukturierungen in Bereichen in Betracht ziehen, in denen ein wirtschaftlich rentabler Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann. In diesem Zusammenhang haben wir vor kurzem eine potenzielle Umstrukturierung unserer Gold- und Platinmetallbetriebe in Südafrika angekündigt. Die potenzielle Schließung oder Verkleinerung von Schächten mit hohen Kosten und unterdurchschnittlicher Leistung wird sicherstellen, dass die Betriebe bei den derzeitigen Edelmetallpreisen und darüber hinaus rentabel und nachhaltig bleiben und gleichzeitig eine erhebliche Hebelwirkung auf Verbesserungen der Rohstoffpreisaussichten haben.

Obwohl wir die US-amerikanischen PGM-Betriebe Mitte 2022 in Erwartung des sich verändernden makroökonomischen Umfelds und der sich verschlechternden mittelfristigen Aussichten für den Palladiumpreis neu positioniert haben, hat der Rückgang des Palladiumpreises im Laufe des Jahres 2023 unsere Erwartungen übertroffen und ist tiefer und schneller gefallen als erwartet. Während sich die Produktionsrate der Minenproduktion in den US-amerikanischen PGM-Betrieben im Oktober 2023 verbessert hat, haben die anhaltende Inflation und die anhaltenden Auswirkungen des Fachkräftemangels dazu geführt, dass die Kosten deutlich höher als geplant geblieben sind. Eine weitere Neupositionierung wird in Betracht gezogen, um diese Faktoren, die die Kosten auf einem hohen Niveau gehalten haben, anzugehen.

Wie angekündigt, verbesserten sich die Betriebsleistungen der Nickelraffinerie Sandouville (Sandouville-Raffinerie) in Frankreich und des Zinkrückgewinnungsbetriebs Century (Century-Betrieb) in Australien im dritten Quartal 2023, wobei sich beide Betriebe von den Störungen erholten, die das erste Halbjahr 2023 beeinträchtigten. Diese verbesserte betriebliche Leistung führte dazu, dass der Century-Betrieb einen positiven Beitrag zum bereinigten EBITDA der Gruppe für das dritte Quartal 2023 leistete, was eine deutliche Trendwende gegenüber den bereinigten EBITDA-Verlusten im zweiten Quartal 2023 darstellt.

Trotz der verbesserten Betriebsleistung blieb die Sandouville-Raffinerie aufgrund des anhaltenden inflationären Kostendrucks, erhöhter Wartungskosten und eines weiteren Rückgangs des durchschnittlichen Nickelpreises in der Verlustzone. Der derzeitige Betrieb ist bei den aktuellen Nickelpreisen wirtschaftlich nicht rentabel, und das Management hat mit Optimierungsstudien, die eine nachhaltige Zukunft für die Raffinerie Sandouville sichern sollen, beachtliche Fortschritte erzielt. Positiv ist, dass die Teams der Region Europa und von Sandouville im Rahmen dieser Optimierungsstudien eine innovative Alternative zum derzeitigen Verfahren identifiziert haben, deren kommerzielle und technische Machbarkeit derzeit geprüft wird. Parallel dazu treiben wir die Studien zum Recycling und zur Herstellung von Nickelprodukten in Batteriequalität weiter voran.

Die Behebung der Verluste aus diesen Geschäftsbereichen wird die kontinuierliche Umsetzung unserer Strategie sicherstellen und uns für die künftige Wertschöpfung gut positionieren.

In diesem Zusammenhang haben wir mit dem Bau des Lithiumkonzentrators und der Erschließung des Tagebaus Syväjärvi in Päiväneva in Finnland begonnen. Damit ist sichergestellt, dass das Keliber-Lithiumprojekt weiterhin auf dem richtigen Weg ist, um der erste integrierte Lithiumhydroxid-Lieferant in Europa zu werden, der bis 2026 Metall in Batteriequalität in das europäische Batterie-Ökosystem liefert, und das zu einer Zeit, in der wir von zunehmenden Defiziten bei der Lithiumversorgung ausgehen.

Weitere Einzelheiten über das Kapital und das erwartete Produktionsprofil wird Sibanye-Stillwater auf seinem virtuellen Investorentag für Batteriemetalle am Dienstag, dem 14. November 2023, im Rahmen einer Live-Präsentation per Webcast (Link: https://themediaframe.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=jg7r2VtY) und einer Telefonkonferenz (Anmeldung unter: https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2252855&link SecurityString=5ce1569ad) um 13.00 Uhr (CAT) / 11.00 Uhr (GMT) / 06.00 Uhr (EST) / 04.00 Uhr (MT) mitteilen.

Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten nach wie vor schwierig und unsicher sind, sind wir gut positioniert, um weiterhin gemeinsame Werte für alle Beteiligten zu schaffen.

SICHERE PRODUKTION

Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Sicherheit, wobei unser unmittelbares Ziel darin besteht, tödliche und schwere Verletzungen durch die kontinuierliche Umsetzung unserer Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle zu vermeiden: kritische Kontrollen, kritische lebensrettende Verhaltensweisen und kritische Managementroutinen.

Im dritten Quartal 2023 lag der Sicherheitsschwerpunkt auf dem Vorantreiben der Risikominderung, der Umsetzung mittel- und langfristiger Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle sowie auf weiteren guten Fortschritten bei der Verringerung der Zahl schwerer Verletzungen in den Betrieben.

Die Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) (pro Million Arbeitsstunden), einschließlich der australischen Region, die ab Mai 2023 einbezogen wurde, verbesserte sich um 12 % von einer bereits deutlich verbesserten Rate von 2,82 für Q3 2022 (10 % Verbesserung gegenüber Q3 2021 zu diesem Zeitpunkt) auf 2,47 in Q3 2023. Hervorzuheben ist die SIFR in den PGM-Betrieben in Südafrika, die sich von 2,36 im dritten Quartal 2022 auf 2,10 im dritten Quartal 2023 verbesserte und damit die niedrigste jemals in diesen Betrieben erreichte Quote darstellt. Die TRIFR (Total Recordable Injury Frequency Rate) der Gruppe ging im Jahresvergleich geringfügig um 1 % auf 5,28 zurück, nachdem sie sich zwischen Q3 2021 und Q3 2022 um 16 % deutlich verbessert hatte. Bedauerlicherweise sank die Häufigkeitsrate der tödlichen Unfälle (FIFR) von 0,05 im dritten Quartal 2022 auf 0,07 im dritten Quartal 2023, was auf drei Todesfälle im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist: zwei Todesfälle in den Goldbetrieben in Südafrika und ein Todesfall in den PGM-Betrieben in Südafrika, der sich einen Tag vor dem Erreichen des lobenswerten Meilensteins von 10 Millionen Schichten ohne Todesfälle in den PGM-Betrieben in Südafrika ereignete.

Wir betrauern den tragischen Verlust unserer drei Kollegen. Am 13. Juli 2023 verstarb Armando Matias, Erschließungsbergmann auf dem Schacht Hlanganani in Driefontein, an den Folgen einer Rauchvergiftung während eines Brandes unter Tage. Am 17. Juli 2023 wurde Herr Molemosa Nkopane, ein Laderbediener am Khuseleka-Schacht in Rustenburg, bei einem Unfall mit entgleisendem Material tödlich verletzt. Am 1. August 2023 verstarb Herr Taelo Ramochela, Special Team Leader Development am Masimthembe-Schacht in Kloof, an den Folgen von Verletzungen, die er sich bei einer Inspektion in einem Schacht zugezogen hatte.

Angesichts des tragischen Verlusts von Menschenleben in den ersten 32 Tagen des Quartals war es ermutigend, dass der Rest des Quartals ohne Todesopfer verlief, und unterstreicht erneut die Notwendigkeit, bei der Umsetzung unseres Plans zur Beseitigung tödlicher Unfälle ständige Wachsamkeit und Konzentration walten zu lassen.

Der Vorstand und die Geschäftsführung von Sibanye-Stillwater sprechen den Familien, Freunden und Kollegen unserer verstorbenen Kollegen ihr tief empfundenes Beileid aus. Alle Vorfälle werden gemeinsam mit den betroffenen Akteuren untersucht und den Familien der Verstorbenen wird angemessene Unterstützung gewährt.

Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der vollständigen Umsetzung der Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle von der Unternehmensleitung bis hin zu allen Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass sie von jedem einzelnen Mitarbeiter verstanden und verinnerlicht wird, was zu einer Sicherheitskultur führt, die die Werte der Gruppe ergänzt und untermauert.

US-PGM-Betriebe

Die US-amerikanischen PGM-Betriebe schlossen die Erholung von dem Schachtvorfall in der Stillwater West-Mine ab (der im ersten Halbjahr 2023 zu einem achtwöchigen Stillstand führte) und erreichten im Oktober 2023 die gemäß dem Neupositionierungsplan geplante Fördermenge. Für das vierte Quartal 2023 wird daher eine Verbesserung der 2E-PGM-Fördermenge und eine damit verbundene Senkung der Stückkosten erwartet. Der inflationäre Kostendruck und die Abhängigkeit von Auftragnehmern aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in Montana und den USA werden die Kosten wahrscheinlich weiter in die Höhe treiben. Wir werden jedoch weiterhin das sich verändernde makroökonomische und rohstoffpreisbezogene Umfeld bewerten, um sicherzustellen, dass die geeigneten Produktions- und Kostenstrukturen vorhanden sind, um die Nachhaltigkeit des Betriebs zu gewährleisten.

Die Produktion von 2E-PGM aus den US-PGM-Betrieben lag im dritten Quartal 2023 mit 105.546 2Eoz um 23 % höher als im dritten Quartal 2022, das durch die regionalen Überschwemmungen in Montana Mitte Juni 2022 beeinträchtigt wurde. Die regionalen Überschwemmungen schränkten den Zugang zur Stillwater-Mine ein, was zu einer achtwöchigen Aussetzung der Produktion in den Minen Stillwater West und East im dritten Quartal 2022 führte, gefolgt von einem anschließenden Produktionsaufbau im restlichen Jahr 2022.

Die geförderten Tonnen, die im 3. Quartal 2023 gefräst wurden, waren mit 316kt um 31 % höher als im 3. Quartal 2022, wobei der Erzgehalt im 3. Quartal 2023 mit 11,6 g/t um 5 % niedriger war als im 3. Quartal 2022. Die Bergbaubetriebe haben weiterhin Probleme mit den Gehalten, was auf die Verwässerung durch schwierige Bodenbedingungen und die Bergbauqualität zurückzuführen ist, die mit der hohen Fluktuationsrate und den Qualifikationsproblemen der Mitarbeiter zusammenhängt.

Die AISC von 1.922 US$/2Eoz (R35.738/2Eoz) für das dritte Quartal 2023 waren um 6 % höher als für das dritte Quartal 2022 (1.815 US$, R30.947/2Eoz), was auf die unerwartet hohen Kosten für Auftragnehmer und den anhaltend hohen inflationären Kostendruck auf Lager und andere Betriebskosten zurückzuführen ist. Der anhaltende Fachkräftemangel und die Abhängigkeit von Auftragnehmern für die Erschließung von Erzreserven (ORD) trugen dazu bei, dass das ORD-Kapital im Jahresvergleich um 33 % auf 56 Mio. US$ (1.049 Mio. R) und das Betriebskapital um 88 % auf 32 Mio. US$ (602 Mio. R) anstieg, was in erster Linie auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, zusätzliche Flexibilität für den Betrieb zu gewinnen. Die ORD-Kosten, die nun mit 535 US$/2 Unze (9.939 Rupien/2 Unze) zu den AISC beitragen, sind aufgrund höherer Erschließungsraten und Auftragnehmerprämien infolge der Notwendigkeit, die Erschließung zu beschleunigen, sowie höherer Kosten für die Erschließungsunterstützung gestiegen. In der hohen ORD sind auch andere Infrastrukturkosten (vertikale Alimak-Erhöhungen und Raisebore-Bohrungen) sowie Diamantbohrungen enthalten, um sicherzustellen, dass die Stopfung auf dem Riff bleibt. Viele dieser Aktivitäten werden von Auftragnehmern zu erheblich höheren Kosten durchgeführt, die von Wartungsteams unterstützt werden, die ebenfalls einen beträchtlichen Anteil an hochpreisigen Auftragnehmern haben. Das nachhaltige Kapital, das 307 US$/2Eoz (R5.704/2Eoz) beiträgt, war aufgrund von Ausgaben für kritische Verbesserungen der Belüftung während der Lebensdauer der Mine in beiden Minen, einschließlich Ventilatoren und eines Wärmetauschers in der East Boulder Mine, der Erneuerung des Transport- und Bergbaufuhrparks und der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Umbau der Schmelzanlage im vierten Quartal 2023 deutlich höher.

Von erheblichem Vorteil ist, dass der PGM-Betrieb in den USA gemäß dem US Inflation Reduction Act (IRA) Anspruch auf eine IRA-Gutschrift (45X Advanced Manufacturing Production Credit) in Höhe von 10 % der qualifizierten Produktionskosten hat, die für kritische Mineralien anfallen, die nach dem 31. Dezember 2022 produziert und verkauft werden, und zwar für einen Zeitraum von 10 Jahren. Für Q3 2023 hat das Management eine IRA-Gutschrift in Höhe von 10,8 Mio. US$ (201 Mio. R) auf die Betriebskosten angerechnet.

Die Minenproduktion im Stillwater-Betrieb (West- und Ostminen) war mit 68.796 2Eoz um 45 % höher als im dritten Quartal 2022, was die Erholung von den Überschwemmungsfolgen im zweiten Halbjahr 2022 widerspiegelt, aber weiterhin durch den Schachtvorfall im ersten Quartal 2023, Probleme mit der Qualität und der Verfügbarkeit der Flotte beeinträchtigt wurde. Das Fördervolumen der Stillwater-Mine kehrte im Oktober 2023 zu den geplanten Produktionsraten zurück. Die Produktion von East Boulder in Höhe von 36.751 2Eoz war 4 % niedriger als im dritten Quartal 2022 und wurde durch anhaltende Probleme mit der Qualität, einen Mangel an kritischen Fähigkeiten, insbesondere im mechanischen Bereich, der die Verfügbarkeit der Flotte beeinträchtigte, und eine vorübergehende geplante Stromunterbrechung aufgrund der Implementierung der neuen Belüftungssysteme, die die Bedingungen unter Tage verbessern werden, beeinträchtigt.

Zu den wichtigsten Schwerpunktbereichen für die US-PGM-Betriebe gehören die Planung der Infrastrukturwartung (die derzeit überarbeitet wird), die Verbesserung der Flottenverfügbarkeit, die Verbesserung des Abbaumixes in der East Boulder-Mine, die Minimierung der Verwässerung und die Umsetzung laufender Strategien zur Bindung von Arbeitskräften bei gleichzeitiger Reduzierung der Abhängigkeit von wesentlich teureren Auftragnehmern.

Der Verkauf von 2E-PGM für das dritte Quartal 2023 in Höhe von 124.882 2Eoz lag um 80 % höher als im Vorjahr und um 18 % bzw. 19.336 2Eoz höher als die 2E-PGM-Förderung für das Quartal, was auf den Zeitpunkt der Lieferungen zurückzuführen ist.

In Übereinstimmung mit dem Plan zur Neupositionierung der US-amerikanischen PGM-Betriebe, um die Flexibilität und den Entwicklungsstand der Untertagebetriebe auf 18 Monate zu erhöhen, stieg die Gesamterschließung um 3 % auf 6,5 Kilometer, wobei die primäre Erschließung außerhalb des Riffs mit 1.957 Metern um 17 % höher war als im Vorjahr und die sekundäre Erschließung mit 4.587 Metern um 2 % niedriger. Während die Erschließungsraten durch den Schachtvorfall in der Stillwater-Mine beeinträchtigt wurden, verbessert sich die ORD mit den im dritten Quartal 2023 erreichten Erschließungsraten, die die höchsten seit dem ersten Quartal 2022 sind.

Die Gesamtinvestitionen für das dritte Quartal 2023 stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 100 Mio. US$ (1,852 Mrd. R), wobei 89 % dieser Summe für Betriebs- und Erhaltungskapital ausgegeben wurden. Das Projektkapital war mit 11 Mio. US$ (201 Mio. R) um 58 % niedriger, was mit den geringeren Ausgaben für das Projekt Stillwater East zusammenhängt. Nach der Fertigstellung des Benbow-Abbaus am 16. September 2022 wurden die verbleibenden Projektinvestitionen für die Fertigstellung von 56 East Holing zum Benbow-Abbau und die Modernisierung der Aufbereitungsanlage (mit erfolgreicher Inbetriebnahme der ersten Linie) aufgewendet.

US-PGM-Recyclingverfahren

Die weltweite Autokatalysator-Recyclingbranche ist nach wie vor angeschlagen, was vor allem auf die unsicheren globalen Wirtschaftsaussichten, Rezessionsängste und höhere Zinssätze zurückzuführen ist, die die Verbrauchernachfrage nach Neufahrzeugen gehemmt haben. Leichte Nutzfahrzeuge (Light Duty Vehicles, LDV) bleiben länger in Betrieb, während weniger Fahrzeuge verschrottet werden.

In Anbetracht dieser Faktoren lag der durchschnittliche Durchsatz des Recyclingbetriebs im dritten Quartal 2023 bei 9,5 Tonnen pro Tag (tpd) und damit 46 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2022. Im dritten Quartal 2023 wurden 873 Tonnen Material verarbeitet, 46 % weniger als im dritten Quartal 2022. Am Ende des 3. Quartals 2023 waren etwa 24 Tonnen Recycling-Bestand vorhanden, ein Rückgang um 18 Tonnen gegenüber dem Endbestand von 42 Tonnen im 3. Im Laufe des Jahres kam es zu einem positiven Mittelzufluss, da der Bestand von 320 Mio. US$ (R5,4 Mrd.) zu Beginn des ersten Quartals 2023 auf 165 Mio. US$ (R3,1 Mrd.) am Ende des dritten Quartals 2023 reduziert wurde.

Der jüngste Anstieg der weltweiten Autoverkäufe hat dazu geführt, dass die Absatzprognosen für 2023 nach oben korrigiert wurden, was ein vielversprechender Indikator für einen Aufschwung der künftigen Recyclingmengen ist. Trotz dieser positiven Entwicklungen sieht sich das Recycling-Segment weiterhin mit kurzfristigen Herausforderungen konfrontiert, die die Bemühungen um ein mengenorientiertes Wachstum vorantreiben. Dazu gehört auch die Suche nach Möglichkeiten, die über die traditionellen Quellen für Autokatalysatoren hinausgehen.

SA PGM-Betriebe

Die südafrikanischen PGM-Betriebe erzielten im dritten Quartal 2023 erneut eine solide operative Leistung, wobei sich das führende Kostenmanagement erneut als wichtiges Unterscheidungsmerkmal in der südafrikanischen PGM-Industrie erwies. Die Produktion von 451.560 4Eoz (ohne den Zukauf von Konzentrat durch Dritte (PoC)) für Q3 2023 war 4 % höher als für Q3 2022, was auf die verbesserte Produktion der Betriebe in Rustenburg und Marikana zurückzuführen ist, die die geringere Produktion des Betriebs in Kroondal infolge der geplanten Schließung des Simunye-Schachts im Laufe des Jahres 2022 ausglich. Die Produktion (einschließlich PoC) war mit 475.555 4Eoz um 6 % höher als im Vorjahr, da die PoC-Verarbeitung durch Dritte im Jahresvergleich um 44 % auf 23.995 4Eoz anstieg.

Im Gegensatz zum dritten Quartal 2022, das durch den Beginn der von Eskom verhängten Strombeschränkungen beeinträchtigt wurde, wurden zum Ende des dritten Quartals 2023 keine Erzlager gemeldet, während zum Ende des dritten Quartals 2022 unterirdisches Erz mit etwa 33.000 4Eoz an der Oberfläche gelagert wurde. Die strategische Reaktion der Gruppe auf die Lastbeschränkung war sehr effektiv und wurde durch den relativen Vorteil der Verarbeitungskapazität untermauert, die das Risiko der Anhäufung von "aufgeschobener Produktion" verhindert.

Die AISC (ohne PoC von Dritten) für Q3 2023 von R20.080/4Eoz (US$1.080/4Eoz) waren nur 5% höher als für Q3 2022, was unter der vorherrschenden südafrikanischen Verbraucherpreisinflation (CPI) liegt und das anhaltende branchenführende Kostenmanagement widerspiegelt. Die AISC (einschließlich PoC) lagen bei R20.029/4Eoz (1.077 US$/4Eoz), 1 % niedriger als im Vorjahr, was den deutlichen Rückgang der PGM-Preise im Jahresvergleich widerspiegelt, obwohl die PoC-Käufe um 44 % auf 23.995 4Eoz anstiegen. Die gut eingedämmten AISC profitierten von einem Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 16 % im Vergleich zum Vorjahr, der größtenteils auf höhere Chrompreise zurückzuführen ist, sowie von niedrigeren Lizenzgebühren, die die Erhöhungen des ORD- und des nachhaltigen Kapitals von 5 % bzw. 4 % ausglichen. Ein Rückgang der Lizenzgebühren um 78 % im Vergleich zum Vorjahr war ebenfalls bemerkenswert, wobei die Nebenproduktgutschriften von R2,5 Mrd. (133 Mio. US$) für den Zeitraum den kombinierten Wert von Lizenzgebühren, Bestandsveränderungen, ORD und nachhaltigem Kapital überstiegen. Die AISC (einschließlich PoC) waren ebenfalls niedriger, wobei die PoC-Kosten für Dritte um 28 % auf R565 Mio. (30 Mio. US$) gesunken sind, trotz eines Anstiegs der PoC-Mengen, der durch niedrigere PGM-Preise ausgeglichen wurde.

Trotz dieser soliden Leistung sind vier Schächte infolge des drastischen Rückgangs des 4E-PGM-Korbpreises unrentabel geworden, so dass eine Umstrukturierung erforderlich ist, um die Rentabilität und Nachhaltigkeit auf längere Sicht zu gewährleisten (siehe nachstehende Ankündigung von SA PGM Section 189).

Die Investitionsausgaben in Höhe von 1.440 Mio. R1 (77 Mio. US$) für Q3 2023 waren 14% höher als für Q3 2022, wobei die ORD um 5% auf 622 Mio. R (33 Mio. US$) anstieg, Das nachhaltige Kapital war mit 484 Mio. R (26 Mio. US$) um 4 % höher und das Projektkapital mit 334 Mio. R (18 Mio. US$) um 61 % höher, was auf den Anstieg des Projektkapitals um 30 % gegenüber dem Vorjahr (70 Mio. R2 (15 Mio. US$)) beim K4-Projekt im Marikana-Betrieb und auf die Ausgaben von 64 Mio. R (3 Mio. US$) für die neue Chromextraktionsanlage in Platinum Mile im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist, die im vierten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden soll.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg für das dritte Quartal 2023 lag mit 182.022 4Eoz um 1 % höher als im Vorjahr, wobei die Untertageproduktion um 2 % höher und die Übertageproduktion um 2 % niedriger war. Die Verbesserung der Untertageproduktion wurde trotz schwieriger Bodenbedingungen, die sich auf die Produktivität am Thembelani-Schacht auswirkten, und seismischer Aktivitäten im Jahr 2022 am Siphumelele-Schacht (die den Zugang zu den geplanten Produktionsbereichen einschränkten) erreicht. Die Hexriver-Verwerfung, die die Produktivität des Bathopele-Schachtes beeinträchtigt hat, wurde weitgehend überwunden und die Produktion verbessert sich stetig. Die AISC des Betriebs in Rustenburg hielten sich erneut sehr gut in Grenzen und stiegen im Jahresvergleich nur um 1 % auf R18.701/4Eoz (1.006 US$/4Eoz). Ein Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 13 %, der hauptsächlich auf den Chrompreis zurückzuführen ist, der im Jahresvergleich um 28 % gestiegen ist, und ein Rückgang der Lizenzgebühren um 73 % glichen den inflationären Kostendruck und den Rückgang des ORD-Kapitals um 23 % aus. Die Nebenproduktgutschriften aus dem Betrieb in Rustenburg wurden durch Hafenbeschränkungen, die den Chromabsatz einschränkten, negativ beeinflusst. Der Betrieb in Rustenburg bewegt sich dank eines guten Kostenmanagements weiter auf der Kostenkurve nach unten, und da sich die Bodenbedingungen verbessern, sind die Aussichten für eine anhaltende Produktion positiv.

Die 4E-PGM-Produktion des Marikana-Betriebs (ohne PoC von Dritten) lag im dritten Quartal 2023 mit 179.014 4 Unzen um 9 % höher als im dritten Quartal 2022, wobei die Untertageproduktion und die Übertageproduktion aufgrund geringerer Auswirkungen von Lastkürzungen und Kabeldiebstahl um 9 % bzw. 12 % höher waren als im dritten Quartal 2022. Die 4E-PGM-Produktion (einschließlich PoC) von 203.009 4Eoz für Q3 2023 war um 13 % höher als für Q3 2022, wobei die PoC im Jahresvergleich um 44 % auf 23.995 4Eoz gestiegen sind, was auf höhere vertragliche Lieferungen von Dritten zurückzuführen ist. Die AISC (ohne PoC von Dritten) für Q3 2023 in Höhe von 22.607 4Eoz (1.216 4Eoz US$) stiegen nur um 4 %, was in erster Linie auf die höhere Produktion zurückzuführen ist, die einen Anstieg der ORD um 19 % auf R473 Mio. (25 Mio. US$) und einen Anstieg des nachhaltigen Kapitals um 14 % auf R276 Mio. (15 Mio. US$) weitgehend ausglich. Der Anstieg des ORD und des nachhaltigen Kapitals bei Marikana im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf den Hochlauf des Schachtes K4 zurückzuführen. Seit K4 im März 2023 mit dem Abbau und der Erschließung außerhalb der Hauptschachtinfrastruktur begonnen hat, wurde die Erschließung auf dem Riff als Betriebskosten verbucht, während die Erschließung außerhalb des Riffs als ORD aktiviert wurde. Während sich das K4-Projekt noch in der Aufbauphase befindet, bleiben die Betriebskosten, der ORD und das nachhaltige Kapital vorübergehend erhöht, werden aber voraussichtlich mit steigender Produktion sinken, was den Kosten des Marikana-Betriebs zugute kommt. Die AISC (einschließlich PoC) für Q3 2023 in Marikana sanken im Vergleich zu Q3 2022 um 6 % auf R22.196/4Eoz (1.194 US$/4Eoz). Weitere Faktoren, die zu einer Senkung der AISC führten, waren ein Anstieg der Nebenproduktgutschriften um 33 %, Lizenzgebühren, die aufgrund der niedrigeren Rohstoffpreise um 89 % niedriger ausfielen, und die Kosten für PoC von Dritten, die aufgrund des niedrigeren Korbpreises trotz höherer PoC-Mengen mit R565 Mio. (30 Mio. US$) um 28 % niedriger ausfielen als in Q3 2022.

Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs Kroondal in Höhe von 47.600 4Eoz im dritten Quartal 2023 war um 1 % niedriger als im Vergleichszeitraum 2022, was darauf zurückzuführen ist, dass der Simunye-Schacht das Ende seiner Lebensdauer erreicht und die Hauptproduktionsaktivitäten eingestellt wurden (Einstellung im vierten Quartal 2022) sowie auf eine geringere Produktivität und eine erhöhte Verwässerung durch den Bambanani-Schacht, der durch eine Scherzone fördert. Die AISC von R18.550/4 Unze (998 US$/4 Unze) waren um 20 % höher als im 3. Quartal 2022, was in erster Linie auf die geringere Produktion, die oben erwähnten höheren Inflationskosten sowie die höheren Stützkosten aufgrund des Abbaus durch ungünstige Bodenbedingungen in der Scherzone zurückzuführen ist. Die Nebenproduktgutschriften waren ebenfalls um 37 % niedriger, was auf eine geringere Chromproduktion in Verbindung mit der Beendigung des Primärbergbaus am Simunye-Schacht und einer geringeren Abnahme von einer Vertragspartei zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die Chromproduktion in Zukunft steigen wird.

Die zurechenbare 4E-PGM-Produktion von Mimosa lag mit 29.060 4Eoz um 1 % höher als im dritten Quartal 2022. Die AISC stiegen im Jahresvergleich um 10 % auf 1.359 US$/4Eoz (R25.258/4Eoz), was auf den Inflationsdruck in Simbabwe zurückzuführen ist, insbesondere auf die Stromkosten, die für Exporteure im Oktober 2022 um 40 % stiegen, der erste Anstieg seit 2014. Das nachhaltige Kapital blieb mit 14 Mio. US$ (266 Mio. R) erhöht, was in erster Linie mit dem laufenden Bau der neuen Absetzanlage (TSF) zusammenhängt, die zwischen Dezember 2023 und März 2024 in Betrieb genommen werden soll.

Die PGM-Produktion von Platinum Mile lag im 3. Quartal 2023 mit 13.864 4Eoz um 13 % höher als im Vorjahr, da die Ausbeute aufgrund höherer Gehalte in Verbindung mit verbesserten Ausbeuten um 14 % gestiegen ist. Die AISC bei Platinum Mile sanken im Jahresvergleich um 5 % auf 10.747 R / 4Eoz (578 US$ / 4Eoz), was in erster Linie auf die höhere 4E-PGM-Produktion zurückzuführen ist. Die Projektinvestitionen in Höhe von 64 Mio. R (3 Mio. US$) im dritten Quartal 2023 betrafen Ausgaben für die Chromextraktionsanlage, die voraussichtlich im Dezember 2023 in Betrieb genommen wird, wobei die Gesamtinvestitionen auf 130 Mio. R (7 Mio. US$) geschätzt werden. Diese Anlage soll etwa 240.000 Tonnen Chrom pro Jahr produzieren.

Die Chromverkäufe aus den SA PGM-Betrieben für Q3 2023 in Höhe von ca. 554kt waren 1 % niedriger als Q3 2022. Der erhaltene Chrompreis stieg im Jahresvergleich um 28 % auf 290 US$/Tonne (Q3 2022: 227 US$/Tonne), was einen Anstieg der Chromeinnahmen um 25 % auf 1,0 Mrd. R1 (56 Mio. US$) unterstützte.

Konsultationen über eine mögliche Umstrukturierung der SA PGM Operationen

Im Anschluss an das Quartalsende am 25. Oktober kündigte Sibanye-Stillwater an, dass es sich mit den betroffenen Mitarbeitern über die mögliche Umstrukturierung von vier Schächten in den SA PGM-Betrieben beraten werde. Zwei der Schächte, der Simunye-Schacht im Kroondal-Betrieb und der 4B-Schacht im Marikana-Betrieb, sind ausgereift, wobei der Simunye-Schacht die Produktion im Jahr 2022 einstellt und der 4B-Schacht aufgrund der Erschöpfung der verfügbaren wirtschaftlichen Erzreserven das Ende seiner Betriebsdauer erreicht hat. Die beiden verbleibenden Schächte, der Siphumelele-Schacht im Betrieb Rustenburg und der Rowland-Schacht im Betrieb Marikana, müssen umstrukturiert werden, um ein nachhaltiges Produktions- und Kostenniveau zu erreichen. Von der vorgeschlagenen Umstrukturierung und den Schachtschließungen könnten 4.095 Beschäftigte und Auftragnehmer (3.500 Beschäftigte und 595 Auftragnehmer) betroffen sein, einschließlich der Mitarbeiter der Unterstützungsdienste.

Die vollständige Ankündigung ist hier zu finden: https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1698223380-ssw-section189-notice-SA-PGM-operations-25Oct2023.pdf.

Das K4-Projekt

Das Projekt K4 liegt vor dem Zeitplan. Die untertägige Infrastruktur und die Erschließung der Mine verliefen im Quartal planmäßig, die übertägige Infrastruktur liegt im Plan. K4 beinhaltet mehrere Innovationen, die darauf abzielen, eine moderne Vorzeige-Untertagemine zu entwickeln, wie z.B. die Beleuchtung am Ende der Erschließung und im Stollen sowie eine Lärmschutzzone an der Oberfläche. Bei voller Produktion wird K4 der größte in Betrieb befindliche Schacht in den SA PGM Betrieben sein, mit einer Lebensdauer der Mine von mehr als fünfzig Jahren. K4 produzierte im dritten Quartal 2023 10.043 4Eoz (914 4Eoz im dritten Quartal 2022). Es wird erwartet, dass sich die Produktion mit der Inbetriebnahme weiterer Erzentnahmepunkte (Boxholes) beschleunigen wird. Die Projektinvestitionen, in erster Linie für ORD, beliefen sich im Q3 2023 auf R270 Mio. (15 Mio. US$) und lagen damit um 30 % höher als im Vorjahr. Die Projektkapitalprognose von R920 Millionen (51 Millionen US$) bleibt für 2023 unverändert, wobei seit Jahresbeginn R657 Millionen (36 Millionen US$) ausgegeben wurden.

SA-Goldgeschäfte

Der Anstieg der Goldproduktion der von SA Gold verwalteten Betriebe im zweiten Halbjahr 2022 nach dem Arbeitskampf und der Aussperrung im ersten Halbjahr 2022 wirkte sich auf die Produktion und die Stückkosten im dritten Quartal 2022 aus. Die Normalisierung der Produktion ab dem 4. Quartal 2022 und die Exposition gegenüber einem höheren Goldpreis führten zu einer deutlichen Trendwende bei den verwalteten SA-Goldbetrieben im ersten Halbjahr 2023, was unterstreicht, welch wichtigen Beitrag die SA-Goldbetriebe in Zeiten stabiler Produktion zum Ergebnis leisten können. Im 3. Quartal 2023 kam es jedoch in den verwalteten SA-Goldbetrieben zu zwei erheblichen Zwischenfällen, die die Produktion beeinträchtigten.

- Am 12. Juli 2023 wurde der Betrieb der beiden Schächte Driefontein 1 und 5 durch einen Brand im Schacht Driefontein 5 unterbrochen. Während die Besatzungen von Driefontein 1 bis Anfang August 2023 größtenteils wieder einsatzbereit waren, wurden die Besatzungen von Schacht Driefontein 5 erst ab dem 27. September 2023 schrittweise wieder an die Arbeitsplätze herangeführt, nachdem das Feuer gelöscht und die Bewetterung alle schädlichen Gase beseitigt hatte

- Bei einem zweiten Zwischenfall am 30. Juli 2023 wurde der Betrieb des Schachts Kloof 4, der durch die Seismizität und die Kühlung (in Verbindung mit dem Kaltwasserkreislauf) eingeschränkt war, durch einen Zwischenfall im Schacht weiter beeinträchtigt, der dadurch verursacht wurde, dass das aufsteigende Gegengewicht der Schachtförderung auf ein unbekanntes Hindernis im Schacht stieß, wodurch eine Reihe von Ballastplatten in den Schacht stürzten, die Schachtinfrastruktur beschädigten und die Produktion im Bereich des Schachts 4 verhinderten

Die Produktion der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für das dritte Quartal 2023 war mit 6.148 kg (197.663 Unzen) um 3 % niedriger als im dritten Quartal 2022, wobei die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) um 1 % auf 4.864 kg (156.381 Unzen) zurückging. Der Produktionsrückgang war in erster Linie auf die Auswirkungen der oben erwähnten Vorfälle sowie auf die Schließung von Schacht Beatrix 4 Ende 2022 zurückzuführen.

Die AISC (einschließlich DRDGOLD) waren mit R1.232.600/kg (2.062 US$/oz) um 2 % höher als im dritten Quartal 2022, während die AISC (ohne DRDGOLD) mit R1.301.975/kg (2.178 US$/oz) um 3 % niedriger waren. Der Rückgang der AISC (ohne DRDGOLD) war eine Folge des Anstiegs des verkauften Goldes um 6 % im Jahresvergleich, wodurch der inflationäre Kostendruck bei den Verbrauchsmaterialien und den Tarifen der Auftragnehmer sowie die jährlichen Stromtariferhöhungen, die im Jahresvergleich um 19 % gestiegen sind, ausgeglichen werden konnten. Darüber hinaus stieg das ORD-Kapital um 43 % auf 677 Mio. R (36 Mio. US$) aufgrund höherer Erschließungsraten im Vergleich zum dritten Quartal 2022, als der Betrieb nach Streik und Aussperrung wieder aufgenommen wurde.

Die Investitionsausgaben für das dritte Quartal 2023 (ohne DRDGOLD) stiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 (beeinflusst durch Streik und Aussperrung) um 9 % auf R1,3 Mrd. (71 Mio. US$), wobei ORD um 43 % stieg und die Unternehmens- und Projektausgaben um 13 % auf R379 Mio. (20 Mio. US$) sanken. Das Projektkapital umfasste hauptsächlich R330 Mio. (18 Mio. US$) für das Burnstone-Projekt. Das nachhaltige Kapital ging um 14 % auf 255 Mio. R (14 Mio. US$) zurück, hauptsächlich aufgrund von Investitionen in die Modernisierung von Lampenräumen in allen Betrieben im dritten Quartal 2022 sowie in die Modernisierung der Elektrik und der Wickler, die während des Arbeitskampfes im Jahr 2022, als die Anlagen und Ausrüstungen nicht in Betrieb waren, begonnen wurden.

Die Untertageproduktion des Betriebs Driefontein ging im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 11 % auf 1.452 kg (46.683 Unzen) zurück, was in erster Linie auf den Brand in Schacht 5 zurückzuführen ist, der sich auch auf die Produktion in Schacht 1 auswirkte, sowie auf die verringerte abbaubare Streblänge in Schacht 4 infolge von Seismizität und den daraus resultierenden Sicherheitsunterbrechungen, die voraussichtlich bis zum Jahresende andauern werden. Dies beeinträchtigte die Produktion um 132 kg (4.244 Unzen) für Q3 2023. Die Auswirkungen des Produktionsausfalls bei Schacht 5 aufgrund des Brandes und die Auswirkungen auf Schacht 1 beliefen sich auf 798 kg (25.656 Unzen) während des Quartals. Die Produktion von Schacht 5 wurde Ende September 2023 schrittweise wieder aufgenommen und wird voraussichtlich bis Dezember 2023 auf die volle Produktion ansteigen. Die AISC von R1.455.137/kg (2.435 US$/oz) für das 3. Quartal 2023 waren um 20 % höher, was auf den um 2 % niedrigeren Goldabsatz und die bereits erwähnten inflationären Auswirkungen zurückzuführen ist, die zu einem Anstieg der Gesamtbetriebskosten um 12 % führten. Die ORD-Kosten stiegen um 63 % aufgrund höherer Erschließungskosten, um die Flexibilität des Abbaus zu erhöhen, und das Betriebskapital stieg um 20 % aufgrund einer Änderung des Umfangs des 4-Schacht-Säulen-Projekts (zusätzliche Unterstützungsarbeiten an der Tunnel- und Schachtinfrastruktur der Sohle 32/33 und neue unterirdische Werkstätten), der Anschaffung von Förderseilen und eines Wassermanagementprojekts.

Die Untertageproduktion des Kloof-Betriebs stieg im dritten Quartal 2023 um 35 % auf 1.882 kg (60.508 Unzen), trotz der größeren Unterbrechung am Kloof-Schacht 4 aufgrund des Schachtvorfalls, der die Produktion um 790 kg (25.399 Unzen) beeinträchtigte. Die gestiegene Produktion aus den Hauptschächten und Schacht 8 glich die geringere Produktion aus Schacht 4 aus. Die untertägige Ausbeute stieg um 25 % auf 5,16 g/t, wobei die Ausbeute für das dritte Quartal 2022 durch den Produktionsanstieg in den Abbaugebieten, die drei Monate lang stillstanden, verwässert wurde. Die Produktion aus übertägigen Quellen lag mit 234 kg (7.523 Unzen) um 23 % höher als im Vorjahr, was auf die Verarbeitung von höhergradigen Oberflächengebieten zurückzuführen ist. Die AISC von R1.193.820/kg (1.997 US$/oz) waren um 22 % niedriger, da die verkaufte Goldmenge im Vergleich zum Vorjahr um 44 % gestiegen ist. Die Betriebskosten wurden nach dem Zwischenfall im Schacht Kloof 4 effektiv gemanagt, indem die vom Zwischenfall betroffenen Mitarbeiter aufgefordert wurden, ihren Jahresurlaub zu nehmen, die Ausgaben für die Lagerstätten auf die Reparaturarbeiten am Schacht beschränkt wurden und eine Mitteilung über höhere Gewalt an nicht kritische Auftragnehmer herausgegeben wurde. Die ORD-Kosten stiegen um 41 % auf R246 Mio. (13 Mio. US$) aufgrund eines 55 %igen Anstiegs bei der Erschließung außerhalb des Riffs, während das Betriebskapital um 28 % auf R108 Mio. (6 Mio. US$) zurückging, da die Ausgaben nach der Aussetzung von Schacht Kloof 4 geringer ausfielen, was auch zu geringeren Projektinvestitionen führte.

Die Untertageproduktion von 933 kg (29.997 Unzen) im 3. Quartal 2023 aus dem Beatrix-Betrieb war um 29 % niedriger als im 3. Quartal 2022, was in erster Linie auf die Schließung des Schachts Beatrix 4 im 1. Quartal 2023 zurückzuführen ist, die im Vergleich zum 3. Die AISC von R1.343.011/kg (2.247 US$/oz) waren um 6 % niedriger als im dritten Quartal 2022, da die Gesamtbetriebskosten um 32 % auf R1,1 Mrd. (59 Mio. US$) zurückgingen, was in erster Linie auf die Schließung des kostenintensiven Schachtes Beatrix 4 zurückzuführen ist.

Die von DRDGOLD im dritten Quartal 2023 gefrästen Tonnen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 21 % zurück, wobei die Goldproduktion mit 1.284 kg (41.282 Unzen) aufgrund eines um 12 % höheren Gehalts um 12 % niedriger war als im dritten Quartal 2022. Der Rückgang der gefrästen Tonnen ist das Ergebnis von Lastkürzungen, der Rückgewinnung von Rest- und Sanierungsmaterial an Betriebsstätten, die sich der Erschöpfung nähern, bei Ergo, Schacht Driefontein 5 und den Far West Gold Recoveries am West Rand. Der Anstieg der Ausbeute steht im Zusammenhang mit höherwertigem Restmaterial, das typischerweise in den letzten Phasen der Rückgewinnung und Bereinigung anfällt, sowie mit der Rückgewinnung von hochgradigem Sandmaterial bei Ergo. Geringere gefräste Tonnen in Verbindung mit inflationsbedingten Erhöhungen bei den wichtigsten Verbrauchsmaterialien und höheren Stromkosten sowie erhöhten Sicherheitskosten und zusätzlichen Kosten für die Anmietung von Maschinen, um die Rückgewinnung des letzten Restmaterials zu ermöglichen, führten zu einem Anstieg der Betriebskosten pro Tonne um 45 % auf 198 R/Tonne (11 US$/Tonne). Dies führte zu höheren AISC von R963.694/kg (1.612 US$/oz), die im Jahresvergleich aufgrund der oben genannten Erhöhung der Betriebskosten und der branchenweiten Inflationseffekte um 26 % anstiegen. Das Projektkapital von DRDGOLD stieg ebenfalls von R53 Mio. (3 Mio. US$) im dritten Quartal 2022 auf R152 Mio. (8 Mio. US$) im dritten Quartal 2023 mit Ausgaben für das Solarkraftwerk.

Konsultationen zur möglichen Umstrukturierung des Schachts Kloof 4

Am 14. September 2023 wurden die organisierte Arbeiterschaft und andere potenziell betroffene Interessengruppen darüber informiert, dass das Unternehmen Konsultationen gemäß S189A des Arbeitsbeziehungsgesetzes (S189) über die mögliche Umstrukturierung seiner SA-Goldbetriebe aufgrund von Betriebseinschränkungen und anhaltenden Verlusten über einen längeren Zeitraum am Schacht Kloof 4 einleiten wird. Von der möglichen Umstrukturierung des Schachts Kloof 4 könnten 2.389 Beschäftigte und 581 Beschäftigte von Vertragsunternehmen betroffen sein. Das Konsultationsverfahren verläuft wie geplant.

Die vollständige Ankündigung ist hier zu finden: https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1694682564-ssw-Section-189-NoticeKloof-4-Shaft14Sep2023.pdf

Das Burnstone-Projekt

Die Erschließungsrate bei Burnstone hat sich im dritten Quartal 2023 verbessert, aber das Projekt liegt aufgrund der Verzögerungen durch den Streik im Jahr 2022 weiterhin hinter dem Zeitplan zurück. Es wird erwartet, dass sich die Erschließung beschleunigen wird, da die Einschränkungen bei der Förderung beseitigt wurden und der Beginn der vertikalen Schachtförderung unmittelbar bevorsteht. Das Projekt wurde mit einem erhöhten Erschließungsprofil neu geplant, um eine zusätzliche Produktion aus Gebieten mit höherem geologischen Vertrauen zu ermöglichen. Der stationäre Abbau wird nun ein Jahr später als der vom Board genehmigte Plan für die Wiederaufnahme des Burnstone-Projekts im Februar 2021 erwartet, wobei die Konstruktionsoptimierung der Lebensdauer der Mine durchgeführt wurde, um die Erzverarbeitung zu verbessern und die Flexibilität des Abbaus zu erhöhen. Die Kapitalprognose für das Projekt bleibt unverändert bei R1,6 Mrd. (90 Mio. US$), wobei seit Jahresbeginn R1,1 Mrd. (63 Mio. US$) und im dritten Quartal 2023 R330 Mio. (18 Mio. US$) aufgewendet werden, 5 % mehr als im dritten Quartal 2022.

Europäische Region

Nickelraffinerie Sandouville

Die Nickelraffinerie von Sandouville verzeichnete im dritten Quartal 2023 eine verbesserte Betriebsleistung. Nach mehreren Störungen im dritten Quartal 2022, die sich bis ins erste Halbjahr 2023 erstreckten, konnte der Betrieb im dritten Quartal 2023 stabilisiert werden. Im dritten Quartal 2023 produzierte die Sandouville-Nickelraffinerie 2.352 Tonnen Nickeläquivalent, davon 1.925 Tonnen Nickelmetall, 92 % mehr als im dritten Quartal 2022, und 427 Tonnen Nickelsalze (650 Tonnen im dritten Quartal 2022), bei Betriebskosten von 31.514 US$/tNi (R585.853/tNi), 4 % mehr als im dritten Quartal 2022.

Die Betriebsprobleme in der Kathodenanlage, die sich auf das erste Halbjahr 2023 auswirkten, wurden behoben, so dass sich die Produktion im dritten Quartal 2023 stabilisierte. Insgesamt ist die Anlage nun stabil, sowohl im Hinblick auf den Prozess als auch auf die Zuverlässigkeit, wobei sich die Nickelausbeute um 4 % auf 98,8 % verbesserte. Die Produktion wurde jedoch durch starke Regenfälle im 3. Quartal 2023 beeinträchtigt.

Die stabilere Betriebsleistung hat zu niedrigeren variablen Kosten pro Tonne produzierten Nickels geführt, mit einem geringeren spezifischen Verbrauch von Energie und Reagenzien. Obwohl die Inputpreise in letzter Zeit gesunken sind, bleiben sie aufgrund der globalen Unsicherheit und der Gaspreise aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges erhöht. Die Verkäufe wurden durch niedrigere Nickelpreise aufgrund eines allgemeinen Überangebots an Nickelkathoden und einer Verlangsamung in der Galvanikindustrie beeinträchtigt, was zu niedrigeren Prämien für Q3 2023 führte.

Um die Rentabilität wiederherzustellen, wird eine neue innovative Alternative zum derzeitigen Verfahren geprüft. Das Sandouville-Team prüft derzeit die kommerzielle und technische Machbarkeit. Weitere Einzelheiten zu dieser Alternative werden im ersten Quartal 2024 verfügbar sein. Sibanye-Stillwater setzt die Umsetzung seiner Strategie in Frankreich fort und treibt Studien zu drei ergänzenden Verfahren voran:

- Recycling von PGM-Autokatalysatoren unter Verwendung von europäischen Rohstoffen (Ergebnisse der Studie werden in Q1 2024 erwartet)

- Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität

- Recycling von Batteriemetallen

Weitere Ankündigungen zu diesen Entwicklungen werden erfolgen, sobald die Studien in die nächsten Phasen übergehen.

Keliber-Lithium-Projekt

Das Keliber-Lithiumprojekt machte im dritten Quartal 2023 erhebliche Fortschritte. Am 6. Oktober 2023 gab Sibanye-Stillwater die Genehmigung des Board of Directors für den Bau des Konzentrators und die Erschließung der Syväjärvi-Tagebaumine in Päiväneva bekannt. Die Lieferung von Erz aus dem Syväjärvi-Tagebau wird zeitlich mit der Inbetriebnahme des Konzentrators zusammenfallen. Um die Anforderungen der Umweltgenehmigung zu erfüllen, werden nun höhere Investitionskosten anfallen. Die Investitionsausgaben für den Konzentrator werden nun mit 230 Mio. € (R4,5 Mrd.) veranschlagt und liegen damit 10 Mio. € (195 Mio. R) über der vorherigen Schätzung.

Darüber hinaus stiegen die Investitionsausgaben für die Lithiumraffinerie Keliber um 59 Mio. € (1,2 Mrd. R) auf 418 Mio. € (8,2 Mrd. R) aufgrund von Änderungen des Abwasserbehandlungsprozesses in der Lithiumraffinerie Keliber. Die geänderte Technologie wurde in das Fließbild aufgenommen, um die Einhaltung von Umweltgenehmigungen zu gewährleisten, was auch zu einer höheren Ausbeute führen wird. Trotz des höheren Kapitalbedarfs hat sich die Anpassung aufgrund der positiven Auswirkungen der erwarteten Rückgewinnung nicht negativ auf den Nettogegenwartswert des Projekts ausgewirkt. Das aktualisierte Gesamtprojektkapital für das Keliber-Projekt wird auf 656 Mio. € (12,8 Mrd. R) (2023 real) einschließlich Unvorhergesehenem geschätzt (vorher 588 Mio. € in 2022 real).

Weitere Fortschritte im 3. Quartal 2023:

- Die Einstellungen verlaufen planmäßig, so dass die Zahl der Mitarbeiter Ende September bei 67 liegt und das Team bis zum Jahresende um mehr als 20 Fachkräfte wachsen kann. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter soll bis Ende 2024 auf 200 steigen.

- Aktive Zusammenarbeit und Beteiligung mit der lokalen Gemeinschaft und den relevanten Interessengruppen, einschließlich der Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung in Kaustinen, Sponsoring lokaler Sportvereine und kultureller Veranstaltungen wie dem Kaustinen-Volksmusikfestival, Fortsetzung der Zusammenarbeit mit lokalen Schulen mit Präsentationen und Verhandlungen über künftige Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Erörterung der öffentlichen Straßeninstandhaltung und des Verkehrs auf dem Verkehrstag der Regionalräte

- Im dritten Quartal 2023 wurden in den Zielgebieten Rapasaari, Syväjärvi und Leviäkangas East mit zwei Bohrgeräten 28 Diamantbohrlöcher mit insgesamt 5.407 Metern niedergebracht. Die besten untersuchten Abschnitte stehen alle in Zusammenhang mit der Lagerstätte Tuoreetsaaret, einschließlich 86,35 m mit 1,08 % Li O2

- Die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung wurde im dritten Quartal 2023 fortgesetzt. Die Mineralressourcenschätzungen von sieben Lagerstätten - Syväjärvi, Rapasaari, Länttä, Outovesi, Emmes, Tuoreetsaaret und Leviäkangas - werden aktualisiert, und die endgültigen Ergebnisse werden 2024 erwartet. Im Rahmen der regionalen Lithiumexploration wurden die saisonalen Geröllkartierungen und Bodenproben im dritten Quartal 2023 fortgesetzt.

- Die Fremdfinanzierung für den Rest des Projekts schreitet voran, wobei die Zielfazilität von 300 Mio. € auf 500 Mio. € erhöht wurde.

- Die Investitionsausgaben für das Jahr 2023 sind niedriger als ursprünglich angenommen (siehe Aktualisierung im Abschnitt "Betriebliche Prognosen" weiter unten), wobei sich das Delta der Investitionsausgaben in das Jahr 2024 verlagert, da der Konzentrator im Jahr 2023 später als erwartet in Betrieb genommen wird.

Australische Region

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb

Sibanye-Stillwater erwarb im ersten Halbjahr 2023 den vollständigen Besitz von New Century Resources Limited, wodurch sich das Engagement der Gruppe im Bereich der Abraumhalden erhöhte

Rückzug und die Ergänzung unserer bestehenden Investition in DRDGOLD. Die Integration der regionalen australischen Strukturen und Vermögenswerte in Sibanye-Stillwater schreitet gut voran.

Die Produktion des Century-Betriebs erholte sich stark von den Auswirkungen des Hochwassers im ersten Halbjahr 2023. Im dritten Quartal 2023 produzierte der Century-Betrieb 25kt Zinkmetall (zahlbar), ein Anstieg gegenüber den 23kt, die im zweiten Quartal 2023 produziert wurden. Die AISC für Q3 2023 von 1.753 US$/tZn (R32.587/tZn) waren um 13 % niedriger als für Q2 2023, was zu einem bedeutenden finanziellen Umschwung führte, wobei der Century-Betrieb einen bereinigten EBITDA-Gewinn von 53 Mio. R (3 Mio. US$) verzeichnete, verglichen mit einem Verlust von R433 Mio. R (23 Mio. US$) für das vorherige Quartal (Q2 2023). Der Century-Betrieb investierte im 3. Quartal 2023 2 Mio. US$ (34 Mio. R) in Kapitalausgaben.

OPERATIVER AUSBLICK FÜR 2023*

Die abgebaute 2E-PGM-Produktion in den US-PGM-Betrieben wird voraussichtlich zwischen 420.000 2Eoz und 430.000 2Eoz liegen, mit AISC zwischen 1.750 US$/2Eoz und 1.825 US$/2Eoz (R31.500/2Eoz bis R32.850/2Eoz). Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 320 und 340 Millionen US$ (R5,76 bis R6,12 Milliarden) betragen, einschließlich etwa 35 Millionen US$ (630 Millionen R) Projektkapital.

Die 3E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Recyclingbetrieben wird für das Jahr auf 350.000 bis 400.000 eingespeiste 3Eoz geschätzt. Die Investitionsausgaben werden sich voraussichtlich auf etwa 1,4 Mio. US$ (25 Mio. R) belaufen.

Die prognostizierte 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe für 2023 bleibt unverändert bei 1,7 Mio. 4Eoz bis 1,8 Mio. 4Eoz einschließlich PoC von Dritten, mit AISC zwischen R20.800/4Eoz und R21.800/4Eoz (US$1.156/4Eoz bis US$1.211/4Eoz) - ohne die Kosten für PoC von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich eines Projektkapitals von R920 Mio. (51 Mio. US$) für das K4-Projekt.

Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2023 auf 19.500 kg (625 Unzen) bis 20.500 kg (660 Unzen) geschätzt. Die AISC werden weiterhin zwischen R1.190.000/kg und R1.290.000/kg (2.056 US$/oz bis 2.230 US$/oz) prognostiziert, was auf die geringere Produktion infolge der oben erwähnten Vorfälle zurückzuführen ist. Die Investitionsausgaben werden auf R5,4 Mrd. (300 Mio. US$) geschätzt, einschließlich R1,6 Mrd. (90 Mio. US$) Projektinvestitionen für das Burnstone-Projekt.

Für die Nickelraffinerie Sandouville wird eine Produktion von 7,0 bis 7,5 Kilotonnen Nickeläquivalent (Ni) bei einem Nickeläquivalent-AISC von 33.715 €/tNi bis 34.588 €/tNi (657.000 R/tNi bis 675.000 R/tNi) und einem Investitionsaufwand von 14 Millionen € (273 Millionen R) erwartet.

Die für 2023 prognostizierten Investitionsausgaben für das Keliber-Lithiumprojekt wurden von 231 Mio. € (R4,5 Mrd. €) auf 130 Mio. € (R2,3 Mrd. €) reduziert. Mit dem Beginn des Baus des Konzentrators im vierten Quartal 2023 wird der größte Teil der für 2023 veranschlagten Investitionen nun im Jahr 2024 anfallen.

* Der Leitfaden wurde, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R18,00/US$ und R19,50/€ umgerechnet.

NEAL FRONEMAN

CEO

Wichtige Punkte und Kostenbenchmarks QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

PGM-Betriebe in den USA und SA1 US-PGM-Betriebe Total SA PGM Operationen1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Plat Mile Mimosa Untertage2 Insgesamt Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Attribut-Tabelle Oberfläche Attribut-Tabelle Produktion Gefräste/behandelte Tonnen kt Sep 2023 9,711 316 9,394 4,457 4,937 1,643 1,420 1,709 869 755 2,649 351 Juni 2023 9,469 287 9,182 4,210 4,972 1,572 1,390 1,557 918 727 2,665 354 Sep 2022 9,625 241 9,383 4,303 5,081 1,666 1,418 1,515 927 782 2,736 340 Pflanzenkopfsorte g/t Sep 2023 2.33 11.59 2.02 3.32 0.84 3.46 1.01 3.61 0.95 2.34 0.72 3.36 Juni 2023 2.28 12.48 1.96 3.29 0.83 3.38 1.03 3.67 0.95 2.22 0.69 3.47 Sep 2022 2.21 12.23 1.96 3.30 0.82 3.34 1.03 3.70 0.87 2.33 0.69 3.52 Rückflüsse aus Pflanzen % Sep 2023 76.64 90.10 74.01 85.36 34.07 86.43 52.16 86.47 28.32 83.85 22.61 76.62 Juni 2023 75.62 91.31 72.48 85.53 29.04 86.49 41.86 87.03 25.15 81.56 20.67 78.30 Sep 2022 75.59 89.25 73.19 85.09 32.61 86.52 52.47 87.06 25.94 82.17 20.30 74.44 Ausbeute g/t Sep 2023 1.78 10.44 1.49 2.83 0.29 2.99 0.53 3.12 0.27 1.96 0.16 2.57 Juni 2023 1.72 11.40 1.42 2.81 0.24 2.92 0.43 3.19 0.24 1.81 0.14 2.72 Sep 2022 1.67 10.92 1.43 2.81 0.27 2.89 0.54 3.22 0.23 1.91 0.14 2.62 PGM-Produktion3 4Eoz - 2Eoz Sep 2023 557,106 105,546 451,560 406,135 45,425 157,977 24,045 171,498 7,516 47,600 13,864 29,060 Juni 2023 524,214 104,823 419,391 380,861 38,530 147,723 19,264 159,863 7,049 42,329 12,217 30,946 Sep 2022 518,032 85,889 432,143 388,460 43,683 154,797 24,641 156,873 6,723 48,120 12,319 28,670 PGM verkauft4 4Eoz - 2Eoz Sep 2023 549,696 124,882 424,814 141,322 15,060 179,811 47,600 13,864 27,157 Juni 2023 508,429 102,856 405,573 114,826 16,561 187,994 42,329 12,217 31,646 Sep 2022 471,994 69,534 402,460 137,246 16,578 160,115 48,120 12,319 28,082 Preis und Kosten5 Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 R/4Eoz - R/2Eoz Sep 2023 23,933 22,122 24,479 24,670 23,050 24,481 24,968 23,044 23,343 Juni 2023 30,313 25,378 31,689 32,269 27,153 31,741 32,564 27,980 27,972 Sep 2022 40,485 30,878 42,269 43,331 34,278 42,033 44,972 33,714 33,412 Durchschnittlicher PGM-Korbpreis6 US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep 2023 1,287 1,190 1,317 1,327 1,240 1,317 1,343 1,240 1,256 Juni 2023 1,624 1,360 1,698 1,729 1,455 1,701 1,745 1,499 1,499 Sep 2022 2,374 1,811 2,479 2,541 2,010 2,465 2,638 1,977 1,960 Betriebskosten7,9 R/t Sep 2023 1,226 7,140 1,019 2,021 363 1,654 1,244 66 1,812 Juni 2023 1,123 6,333 953 2,035 245 1,560 1,186 59 1,730 Sep 2022 1,043 7,504 871 1,764 279 1,459 1,049 58 1,493 Betriebskosten7 US$/t Sep 2023 66 384 55 109 20 89 67 4 97 Juni 2023 60 339 51 109 13 84 64 3 93 Sep 2022 61 440 51 103 16 86 62 3 88 Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2Eoz Sep 2023 21,723 21,384 21,808 21,022 21,460 23,814 19,727 12,623 21,886 Juni 2023 20,747 17,353 21,663 21,649 17,650 23,120 20,364 12,769 19,809 Sep 2022 19,793 21,085 19,518 18,986 16,071 21,767 17,041 12,907 17,719 Betriebskosten7 US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep 2023 1,169 1,150 1,173 1,131 1,154 1,281 1,061 679 1,177 Juni 2023 1,112 930 1,161 1,160 946 1,239 1,091 684 1,062 Sep 2022 1,161 1,237 1,145 1,114 943 1,277 999 757 1,039 Nachhaltige Gesamtkosten8,9 R/4Eoz - R/2Eoz Sep 2023 23,210 35,738 20,080 18,701 22,607 18,550 10,747 25,258 Juni 2023 21,724 30,280 19,416 18,121 21,574 18,403 10,886 22,329 Sep 2022 21,271 30,947 19,211 18,435 21,785 15,399 11,283 21,032 Dauerhafte Gesamtkosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep 2023 1,249 1,922 1,080 1,006 1,216 998 578 1,359 Juni 2023 1,164 1,623 1,041 971 1,156 986 583 1,197 Sep 2022 1,248 1,815 1,127 1,081 1,278 903 662 1,234 All-in Kosten8,9 R/4Eoz - R/2Eoz Sep 2023 24,223 37,642 20,871 18,701 24,115 18,550 15,364 25,258 Juni 2023 22,710 32,235 20,139 18,121 22,940 18,805 13,833 22,329 Sep 2022 22,582 36,000 19,726 18,441 23,051 15,399 11,283 21,032 All-in Kosten8 US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep 2023 1,303 2,025 1,123 1,006 1,297 998 826 1,359 Juni 2023 1,217 1,728 1,079 971 1,229 1,008 741 1,197 Sep 2022 1,324 2,111 1,157 1,082 1,352 903 662 1,234 Investitionsausgaben5 Entwicklung Erzreserven Rm Sep 2023 1,671 1,049 622 149 473 - - - Juni 2023 1,749 1,050 699 190 509 - - - Sep 2022 1,313 723 590 194 396 - - - Nachhaltiges Kapital Rm Sep 2023 1,086 602 484 154 276 59 (5) 266 Juni 2023 853 418 435 145 229 64 (3) 273 Sep 2022 758 293 465 140 242 80 3 258 Unternehmen und Projekte Rm Sep 2023 535 201 334 - 270 - 64 - Juni 2023 482 205 277 - 224 17 36 - Sep 2022 642 434 208 1 207 - - - Investitionsausgaben insgesamt Rm Sep 2023 3,292 1,852 1,440 303 1,019 59 59 266 Juni 2023 3,084 1,673 1,411 335 962 81 33 273 Sep 2022 2,713 1,450 1,263 335 845 80 3 258 Investitionsausgaben insgesamt US$m Sep 2023 177 100 77 16 55 3 3 14 Juni 2023 165 90 76 18 52 4 2 15 Sep 2022 159 85 74 20 50 5 - 15

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrug R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Betriebe in den USA und Südafrika, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana schließen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, die Leistung in Rand. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird im Betrieb Recyclingmaterial verarbeitet, das von den oben genannten Statistiken ausgeschlossen ist und in der nachstehenden PGM-Recycling-Tabelle detailliert aufgeführt wird

3 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten

4 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten

5 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe in den USA und SA sowie der PGM-Betriebe von Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten ist.

6 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.

7 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten PGM geteilt werden. Für eine Überleitung der Betriebskosten je Einheit, siehe "Betriebskosten je Einheit - Quartale".

8 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

9 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Folglich sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.

Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten

USA UND SA PGM-OPERATIONEN TOTAL SA PGM OPERATIONS US-PGM-OPERATIONEN Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 % % % % % % % % % Platin 306,959 53% 288,639 52% 286,103 54% 282,763 59% 265,168 60% 265,975 59% 24,196 23% 23,471 22% 20,128 23% Palladium 223,255 38% 213,734 39% 200,137 37% 141,905 30% 132,382 30% 134,376 30% 81,350 77% 81,352 78% 65,761 77% Rhodium 42,851 7% 39,649 7% 40,296 8% 42,851 9% 39,649 9% 40,296 9% Gold 8,036 1% 7,825 1% 8,216 2% 8,036 2% 7,825 2% 8,216 2% PGM-Produktion 4E/2E 581,101 100% 549,847 100% 534,752 100% 475,555 100% 445,024 100% 448,863 100% 105,546 100% 104,823 100% 85,889 100% Ruthenium 67,800 63,158 64,192 67,800 63,158 64,192 Iridium 16,836 16,016 16,034 16,836 16,016 16,034 Insgesamt 6E/2E 665,737 629,021 614,978 560,191 524,198 529,089 105,546 104,823 85,889

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

US PGM Recycling Einheit Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag Tonne 9.5 11.2 17.7 Insgesamt verarbeitet Tonne 873 1,014 1,630 Erlaubt Tonne - - - Gekauft Tonne 873 1,014 1,630 PGM-gespeist 3Eoz 72,434 83,608 141,560 PGM verkauft 3Eoz 77,679 74,041 162,659 PGM tolled zurückgegeben 3Eoz 2,091 2,520 4,715

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)

SA-Goldbetriebe

SA-OPERATIONEN Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Insgesamt Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Oberfläche Oberfläche Produktion Gefräste/behandelte Tonnen kt Sep 2023 8,245 966 7,279 251 13 365 481 350 33 1,121 5,632 Juni 2023 7,670 1,120 6,550 357 23 389 331 374 115 1,110 4,972 Sep 2022 10,237 1,117 9,120 290 123 336 620 490 18 1,202 7,157 Ausbeute g/t Sep 2023 0.75 4.42 0.26 5.77 3.37 5.16 0.49 2.66 0.21 0.28 0.23 Juni 2023 0.88 4.50 0.26 5.71 0.65 4.97 0.36 2.86 0.21 0.28 0.25 Sep 2022 0.62 3.90 0.22 5.65 0.41 4.14 0.31 2.69 - 0.27 0.20 Produziertes Gold kg Sep 2023 6,148 4,267 1,881 1,452 43 1,882 234 933 7 313 1,284 Juni 2023 6,733 5,045 1,688 2,040 15 1,935 119 1,070 24 308 1,222 Sep 2022 6,366 4,354 2,012 1,640 50 1,393 190 1,321 - 319 1,453 oz Sep 2023 197,663 137,187 60,476 46,683 1,382 60,508 7,523 29,997 225 10,063 41,282 Juni 2023 216,471 162,200 54,270 65,588 482 62,212 3,826 34,401 772 9,902 39,288 Sep 2022 204,672 139,984 64,687 52,727 1,608 44,786 6,109 42,471 - 10,256 46,715 Verkauftes Gold kg Sep 2023 6,178 4,349 1,829 1,495 43 1,931 205 923 7 307 1,267 Juni 2023 6,801 5,107 1,694 2,105 18 1,917 122 1,085 24 308 1,222 Sep 2022 6,070 4,095 1,975 1,524 48 1,314 174 1,257 - 311 1,442 oz Sep 2023 198,627 139,824 58,804 48,065 1,382 62,083 6,591 29,675 225 9,870 40,735 Juni 2023 218,657 164,194 54,463 67,677 579 61,633 3,922 34,884 772 9,902 39,288 Sep 2022 195,155 131,657 63,498 48,998 1,543 42,246 5,594 40,413 - 9,999 46,361 Preis und Kosten Erhaltener Goldpreis R/kg Sep 2023 1,153,448 1,153,446 1,153,090 1,152,688 1,153,094 1,154,696 Juni 2023 1,184,973 1,182,760 1,185,875 1,186,655 1,181,818 1,186,579 Sep 2022 944,316 944,020 944,220 942,721 945,338 945,908 Erhaltener Goldpreis US$/Unze Sep 2023 1,930 1,930 1,929 1,929 1,929 1,932 Juni 2023 1,975 1,971 1,977 1,978 1,970 1,978 Sep 2022 1,723 1,722 1,722 1,720 1,725 1,726 Betriebskosten1,3 R/t Sep 2023 784 4,953 230 6,948 783 5,277 397 3,184 429 308 198 Juni 2023 791 4,081 229 4,616 478 4,964 384 2,650 279 298 200 Sep 2022 645 4,573 163 5,623 359 5,388 305 3,393 1,222 214 137 US$/t Sep 2023 42 266 12 374 42 284 21 171 23 17 11 Juni 2023 42 219 12 247 26 266 21 142 15 16 11 Sep 2022 38 268 10 330 21 316 18 199 72 13 8 R/kg Sep 2023 1,051,074 1,121,865 890,484 1,203,168 232,558 1,022,848 816,239 1,195,070 2,000,000 1,102,236 868,380 Juni 2023 901,084 905,847 886,848 808,333 733,333 997,933 1,067,227 925,234 1,333,333 1,074,675 815,057 Sep 2022 1,036,601 1,173,404 740,557 995,732 880,000 1,300,790 994,737 1,259,652 - 805,643 673,090 US$/oz Sep 2023 1,759 1,877 1,490 2,013 389 1,711 1,366 2,000 3,346 1,844 1,453 Juni 2023 1,502 1,510 1,478 1,347 1,222 1,663 1,779 1,542 2,222 1,791 1,359 Sep 2022 1,891 2,141 1,351 1,816 1,605 2,373 1,815 2,298 - 1,470 1,228 Nachhaltige Gesamtkosten2,3 R/kg Sep 2023 1,232,600 1,455,137 1,193,820 1,343,011 1,169,381 963,694 Juni 2023 1,080,135 1,071,597 1,190,289 1,064,022 1,120,130 910,802 Sep 2022 1,210,049 1,215,013 1,527,554 1,424,025 861,736 765,603 Nachhaltige Gesamtkosten2 US$/Unze Sep 2023 2,062 2,435 1,997 2,247 1,957 1,612 Juni 2023 1,800 1,786 1,984 1,774 1,867 1,518 Sep 2022 2,207 2,216 2,787 2,598 1,572 1,397 All-in Kosten2,3 R/kg Sep 2023 1,319,197 1,455,137 1,213,483 1,343,011 1,169,381 1,083,662 Juni 2023 1,197,324 1,071,597 1,207,945 1,064,022 1,120,130 1,129,296 Sep 2022 1,293,245 1,215,013 1,598,118 1,424,025 861,736 802,358 All-in Kosten2 US$/oz Sep 2023 2,207 2,435 2,030 2,247 1,957 1,813 Juni 2023 1,996 1,786 2,013 1,774 1,867 1,882 Sep 2022 2,359 2,216 2,915 2,598 1,572 1,464 Investitionsausgaben Entwicklung Erzreserven Rm Sep 2023 677 339 246 92 - - Juni 2023 745 411 249 85 - - Sep 2022 472 208 174 90 - - Nachhaltiges Kapital Rm Sep 2023 367 131 108 16 - 112 Juni 2023 362 110 109 27 - 115 Sep 2022 409 109 150 37 - 113 Unternehmen und Projekte4 Rm Sep 2023 531 - 42 - - 152 Juni 2023 760 - 36 - - 267 Sep 2022 488 - 105 - - 53 Investitionsausgaben insgesamt Rm Sep 2023 1,576 470 396 108 - 264 Juni 2023 1,867 521 394 112 - 382 Sep 2022 1,369 317 429 127 - 166 Investitionsausgaben insgesamt US$m Sep 2023 85 25 21 6 - 14 Juni 2023 100 28 21 6 - 20 Sep 2022 80 19 25 7 - 10

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

3 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Messgrößen der finanziellen Leistung betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.

4 Die Projektausgaben des Unternehmens für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 beliefen sich auf R337 Millionen (18 Millionen US-Dollar), R457 Millionen (24 Millionen US-Dollar) bzw. R330 Millionen (19 Millionen US-Dollar), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt entfiel

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)

Europäische Betriebe

Nickelraffinerie Sandouville Metallsplit Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Produzierte Mengen (Tonnen) Nickel-Salze1 427 18% 359 19% 650 39% Nickel-Metall 1,925 82% 1,525 81% 1,003 61% Nickelproduktion insgesamt tNi 2,352 100% 1,884 100% 1,653 100% Nickelkuchen2 103 97 68 Kobaltchlorid (CoCl )23 46 30 37 Eisen(III)-chlorid (FeCl )33 409 348 321 Verkaufsmengen (Tonnen) Nickel-Salze1 287 15% 364 18% 529 31% Nickel-Metall 1,664 85% 1,714 82% 1,177 69% Verkauftes Nickel insgesamt tNi 1,951 100% 2,078 100% 1,706 100% Nickelkuchen2 - 2 Kobaltchlorid (CoCl )23 41 34 51 Eisen(III)-chlorid (FeCl )33 409 348 321

Nickeläquivalent Korbpreis Einheit Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent4 R/tNi 403,895 481,713 384,525 US$/tNi 21,726 25,815 22,553

Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen 1,100 1,407 882 Aktienbasierte Vergütungen (7) 11 - Rehabilitationszinsen und Amortisationen 2 1 1 Pachtverträge 5 5 15 Nachhaltige Investitionsausgaben 82 51 23 Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse (39) (65) (43) Nickeläquivalente nachhaltige Kosten5 1,143 1,410 878 Nickel Verkaufte Produkte tNi 1,951 2,078 1,706 Nickeläquivalente nachhaltige Kosten5 R/tNi 585,853 678,537 514,654 US$/tNi 31,514 36,363 30,185 Ausbeute Nickel6 % 98. 82 % 97. 46 % 95. 04 %

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung

2 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt

3 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen

4 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.

5 Die Nickel-Äquivalent-Betriebskosten sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs. Nickeläquivalente Betriebskosten pro Tonne Nickel werden berechnet, indem die Nickeläquivalenten Betriebskosten in einer Periode durch die gesamten Nickelprodukte, die in derselben Periode verkauft wurden, geteilt werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne Nickel sollen lediglich zusätzliche Informationen liefern, haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sollten nicht isoliert oder als Alternative zu den Umsatzkosten, dem Gewinn vor Steuern, dem Jahresgewinn, dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung, die in Übereinstimmung mit den IFRS dargestellt wird, betrachtet werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne, wie sie in diesem Dokument dargestellt werden, sind möglicherweise nicht mit anderen, ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Andere Unternehmen können diese Kennzahlen aufgrund von Unterschieden in den zugrundeliegenden Rechnungslegungsprinzipien, den angewandten Grundsätzen und dem Rechnungslegungsrahmen, wie z.B. US GAAP, anders berechnen. Unterschiede können sich auch aus Definitionsunterschieden zwischen Erhaltungs- und Entwicklungskapitalaktivitäten ergeben, die auf den internen Richtlinien der einzelnen Unternehmen beruhen. Nicht-IFRS-Kennzahlen wie Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten und Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne liegen in der Verantwortung des Board of Directors des Konzerns und sollten aufgrund ihrer Art nicht als Darstellung der finanziellen Leistung nach IFRS angesehen werden.

6 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zum Nickelgehalt der erhaltenen Matte.

VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTAL (Fortsetzung)

Australische Aktivitäten

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb1 Produktion Gefördertes und verarbeitetes Erz kt Sep 2023 1,973 Juni 2023 1,949 Verarbeitung Futtermittelqualität % Sep 2023 3.16 Juni 2023 3.13 Rückflüsse aus Pflanzen % Sep 2023 48.91 Juni 2023 45.86 Hergestelltes Konzentrat2 kt Sep 2023 67 Juni 2023 62 Zinkgehalt des Konzentrats3 % Sep 2023 45.31 Juni 2023 45.02 Produziertes Metall (Zink in Konzentrat)4 kt Sep 2023 30 Juni 2023 28 Produziertes Zinkmetall (zahlbar)5 kt Sep 2023 25 Juni 2023 23 Verkauftes Zink6 kt Sep 2023 28 Juni 2023 29 Verkauftes Zink (zahlbar)7 kt Sep 2023 23 Juni 2023 23 Preis und Kosten Durchschnittlicher LME-Preis US$/tZn Sep 2023 1,597 Juni 2023 1,601 Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent8 R/tZn Sep 2023 31,747 Juni 2023 28,832 US$/tZn Sep 2023 1,708 Juni 2023 1,545 Nachhaltige Gesamtkosten9,10 R/tZn Sep 2023 32,587 Juni 2023 37,562 US$/tZn Sep 2023 1,753 Juni 2023 2,013 All-in Kosten9,10 R/tZn Sep 2023 34,937 Juni 2023 41,692 US$/tZn Sep 2023 1,879 Juni 2023 2,234

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023 und 30. Juni 2023 betrug R18,59/US$ bzw. R18,66/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.

2 Das hergestellte Konzentrat ist das verarbeitete Trockenkonzentrat, das Zink, Silber und Abfallstoffe enthält.

3 Der Zinkgehalt des Konzentrats ist der prozentuale Anteil des Zinks, der in dem hergestellten Konzentrat enthalten ist.

4 Produziertes Metall (Zink im Konzentrat) ist das im produzierten Konzentrat enthaltene Zinkmetall

5 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns

6 Verkauftes Zink ist das im verkauften Konzentrat enthaltene Zinkmetall

7 Verkauftes Zink (zahlbar) ist die zahlbare Menge des verkauften Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns

8 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.

9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Gesamttonnen Zinkmetall geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Quartale".

10 All-in sustaining costs und all-in costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Folglich sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.

ALL-IN KOSTEN - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

PGM-Betriebe in den USA und SA1 US-PGM-Betriebe2 Total SA PGM-Betriebe1 Rustenburg Marikana1 Kroondal Plat Mile Mimosa Unternehmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen3 Sep 2023 11,457 2,510 8,947 3,555 4,275 942 175 640 (640) Juni 2023 11,384 2,032 9,352 3,456 4,875 865 156 678 (678) Sep 2022 9,416 1,413 8,003 3,218 3,758 868 159 511 (511) Lizenzgebühren Sep 2023 84 - 84 70 12 2 - 29 (29) Juni 2023 250 - 250 167 82 1 - 43 (43) Sep 2022 374 - 374 258 112 4 - 26 (26) Kohlenstoffsteuer Sep 2023 - - - - - - - - - Juni 2023 - - - - - - - - - Sep 2022 (1) - (1) - - (1) - - - Kosten für die Gemeinschaft Sep 2023 21 - 21 - 21 - - - - Juni 2023 20 - 20 - 20 - - - - Sep 2022 22 - 22 - 22 - - - - Veränderung der Bestände Sep 2023 912 (253) 1,165 462 703 - - (4) 4 Juni 2023 74 (213) 287 367 (80) - - (65) 65 Sep 2022 1,462 398 1,064 375 689 - - (3) 3 Aktienbasierte Vergütungen4 Sep 2023 78 22 56 20 24 11 - - - Juni 2023 74 47 27 11 16 (3) - - - Sep 2022 54 12 42 16 19 7 - - - Rehabilitationszinsen und Amortisationen5 Sep 2023 46 21 25 (6) 14 17 - 2 (2) Juni 2023 56 22 34 (2) 18 18 - 1 (1) Sep 2022 35 13 22 (8) 10 20 - 1 (1) Pachtverträge Sep 2023 18 1 17 6 10 1 - - - Juni 2023 17 1 16 6 9 1 - - - Sep 2022 16 2 14 3 10 1 - - - Entwicklung der Erzreserven Sep 2023 1,671 1,049 622 149 473 - - - - Juni 2023 1,749 1,050 699 190 509 - - - - Sep 2022 1,313 723 590 194 396 - - - - Nachhaltige Investitionsausgaben Sep 2023 1,086 602 484 154 276 59 (5) 266 (266) Juni 2023 853 418 435 145 229 64 (3) 273 (273) Sep 2022 758 293 465 140 242 80 3 258 (258) Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Sep 2023 (2,658) (180) (2,478) (1,006) (1,302) (149) (21) (199) 199 Juni 2023 (3,112) (183) (2,929) (1,314) (1,428) (167) (20) (239) 239 Sep 2022 (2,327) (196) (2,131) (888) (981) (238) (23) (190) 189 Total All-in-sustaining Kosten6 Sep 2023 12,715 3,772 8,943 3,404 4,506 883 149 734 (734) Juni 2023 11,365 3,174 8,191 3,026 4,250 779 133 691 (691) Sep 2022 11,122 2,658 8,464 3,308 4,277 741 139 603 (604) Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Sep 2023 535 201 334 - 270 - 64 - - Juni 2023 486 205 281 - 228 17 36 - - Sep 2022 642 434 208 1 207 - - - - Total All-in-Kosten6 Sep 2023 13,250 3,973 9,277 3,404 4,776 883 213 734 (734) Juni 2023 11,851 3,379 8,472 3,026 4,478 796 169 691 (691) Sep 2022 11,764 3,092 8,672 3,309 4,484 741 139 603 (604) PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz Sep 2023 581,101 105,546 475,555 182,022 203,009 47,600 13,864 29,060 - Juni 2023 549,847 104,823 445,024 166,987 192,545 42,329 12,217 30,946 - Sep 2022 534,752 85,889 448,863 179,438 180,316 48,120 12,319 28,670 - kg Sep 2023 18,074 3,283 14,791 5,662 6,314 1,481 431 904 - Juni 2023 17,102 3,260 13,842 5,194 5,989 1,317 380 963 - Sep 2022 16,633 2,671 13,961 5,581 5,608 1,497 383 892 - All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz Sep 2023 23,033 35,738 20,029 18,701 22,196 18,550 10,747 25,258 - Juni 2023 21,902 30,280 19,781 18,121 22,073 18,403 10,886 22,329 - Sep 2022 21,977 30,947 20,143 18,435 23,719 15,399 11,283 21,032 - US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep 2023 1,239 1,922 1,077 1,006 1,194 998 578 1,359 - Juni 2023 1,174 1,623 1,060 971 1,183 986 583 1,197 - Sep 2022 1,289 1,815 1,181 1,081 1,391 903 662 1,234 - Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz Sep 2023 24,002 37,642 20,777 18,701 23,526 18,550 15,364 25,258 - Juni 2023 22,839 32,235 20,460 18,121 23,257 18,805 13,833 22,329 - Sep 2022 23,245 36,000 20,638 18,441 24,867 15,399 11,283 21,032 - US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep 2023 1,291 2,025 1,118 1,006 1,266 998 826 1,359 - Juni 2023 1,224 1,728 1,096 971 1,246 1,008 741 1,197 - Sep 2022 1,363 2,111 1,210 1,082 1,459 903 662 1,234 -

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana umfassen die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale".

2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken für die 2E-PGM-Produktion, die nachhaltigen Gesamtkosten und die Gesamtkosten nicht enthalten sind.

3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

4 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

5 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden PGM-Produktion wider

6 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.

Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die gesamten PGM-Betriebe in SA und Marikana - Quartale US und SA PGM Total SA PGM Operationen Marikana Rm Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung wie in der obigen Tabelle angegeben 11,457 11,384 9,416 8,947 9,352 8,003 4,275 4,875 3,758 Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben 912 74 1,462 1,165 287 1,064 703 (80) 689 Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom (333) (451) (402) (333) (451) (402) (150) (163) (96) Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte 12,036 11,007 10,476 9,779 9,188 8,665 4,828 4,632 4,351 Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC (565) (773) (790) (565) (773) (790) (565) (773) (790) Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte 11,471 10,234 9,686 9,214 8,415 7,875 4,263 3,859 3,561 PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben 4Unzen- 2Unzen 581,101 549,847 534,752 475,555 445,024 448,863 203,009 192,545 180,316 Weniger: Mimosaproduktion (29,060) (30,946) (28,670) (29,060) (30,946) (28,670) - - - PGM-Produktion ohne Mimosa 552,041 518,901 506,082 446,495 414,078 420,193 203,009 192,545 180,316 Weniger: PoC-Produktion (23,995) (25,633) (16,720) (23,995) (25,633) (16,720) (23,995) (25,633) (16,720) PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 528,046 493,268 489,362 422,500 388,445 403,473 179,014 166,912 163,596 PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten 557,106 524,214 518,032 451,560 419,391 432,143 179,014 166,912 163,596 Gefräste/behandelte Tonnen kt 9,711 9,469 9,625 9,394 9,182 9,383 2,578 2,475 2,441 Weniger: Mimosa Tonnen (351) (354) (340) (351) (354) (340) - - - PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten 9,359 9,115 9,284 9,043 8,828 9,043 2,578 2,475 2,441 Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz 21,803 21,212 20,700 21,902 22,189 20,621 23,782 24,057 24,130 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,173 1,137 1,214 1,178 1,189 1,209 1,279 1,289 1,415 R/t 1,286 1,208 1,128 1,081 1,041 958 1,873 1,872 1,782 US$/t 69 65 66 58 56 56 101 100 105 Betriebskosten ohne PoC für Dritte R/4Eoz-R/2Eoz 21,723 20,747 19,793 21,808 21,663 19,518 23,814 23,120 21,767 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,169 1,112 1,161 1,173 1,161 1,145 1,281 1,239 1,277 R/t 1,226 1,123 1,043 1,019 953 871 1,654 1,560 1,459 US$/t 66 60 61 55 51 51 89 84 86

Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US und SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Quartale US und SA PGM Total SA PGM Operationen Marikana Rm Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Sep 2023 Juni 2023 Sep 2022 Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben 12,715 11,365 11,122 8,943 8,191 8,464 4,506 4,250 4,277 Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC (565) (773) (790) (565) (773) (790) (565) (773) (790) Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC 106 124 77 106 124 77 106 124 77 Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC von Dritten 12,256 10,716 10,409 8,484 7,542 7,751 4,047 3,601 3,564 Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben 535 486 642 334 281 208 270 228 207 Insgesamt All-in-Kosten ohne PoC von Dritten 12,791 11,202 11,051 8,818 7,823 7,959 4,317 3,829 3,771 PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten 4Unzen- 2Unzen 528,046 493,268 489,362 422,500 388,445 403,473 179,014 166,912 163,596 All-in-Nachhaltige Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz 23,210 21,724 21,271 20,080 19,416 19,211 22,607 21,574 21,785 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,249 1,164 1,248 1,080 1,041 1,127 1,216 1,156 1,278 All-in-Kosten ohne PoC von Dritten R/4Eoz-R/2Eoz 24,223 22,710 22,582 20,871 20,139 19,726 24,115 22,940 23,051 US$/4Eoz-US$/2Eoz 1,303 1,217 1,324 1,123 1,079 1,157 1,297 1,229 1,352

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldgeschäfte

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

SA-OPERATIONEN Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1 Sep 2023 6,436 1,747 2,162 1,101 336 1,090 - Juni 2023 6,128 1,735 2,043 1,038 322 990 - Sep 2022 6,342 1,562 1,926 1,624 256 974 - Lizenzgebühren Sep 2023 27 9 12 5 1 - - Juni 2023 32 13 12 7 1 - (1) Sep 2022 21 7 7 6 1 - - Kohlenstoffsteuer Sep 2023 - - - - - - - Juni 2023 - - - - - - - Sep 2022 1 - - 1 - - - Kosten für die Gemeinschaft Sep 2023 4 - 1 - - 3 - Juni 2023 6 1 1 1 - 3 - Sep 2022 24 8 7 6 - 3 - Aktienbasierte Vergütungen2 Sep 2023 48 14 17 14 - 6 (3) Juni 2023 24 7 7 (1) - 6 5 Sep 2022 28 10 9 5 - 4 - Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 Sep 2023 50 - 5 17 22 5 1 Juni 2023 44 - 6 19 22 (4) 1 Sep 2022 32 5 (3) 15 11 4 - Pachtverträge Sep 2023 11 - 1 5 - 5 - Juni 2023 11 - 1 5 - 5 - Sep 2022 19 2 4 7 - 6 - Entwicklung der Erzreserven Sep 2023 677 339 246 92 - - - Juni 2023 745 411 249 85 - - - Sep 2022 472 208 174 90 - - - Nachhaltige Investitionsausgaben Sep 2023 367 131 108 16 - 112 - Juni 2023 362 110 109 27 - 115 1 Sep 2022 409 109 150 37 - 113 - Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Sep 2023 (5) (2) (2) (1) - - - Juni 2023 (6) (2) (1) (1) - (2) - Sep 2022 (3) (1) (1) (1) - - - Total All-in-sustaining Kosten4 Sep 2023 7,615 2,238 2,550 1,249 359 1,221 (2) Juni 2023 7,346 2,275 2,427 1,180 345 1,113 6 Sep 2022 7,345 1,910 2,273 1,790 268 1,104 - Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Sep 2023 535 - 42 - - 152 341 Juni 2023 797 - 36 - - 267 494 Sep 2022 505 - 105 - - 53 347 Total All-in-Kosten4 Sep 2023 8,150 2,238 2,592 1,249 359 1,373 339 Juni 2023 8,143 2,275 2,463 1,180 345 1,380 500 Sep 2022 7,850 1,910 2,378 1,790 268 1,157 347 Verkauftes Gold kg Sep 2023 6,178 1,538 2,136 930 307 1,267 - Juni 2023 6,801 2,123 2,039 1,109 308 1,222 - Sep 2022 6,070 1,572 1,488 1,257 311 1,442 - oz Sep 2023 198,627 49,448 68,674 29,900 9,870 40,735 - Juni 2023 218,657 68,256 65,555 35,655 9,902 39,288 - Sep 2022 195,155 50,541 47,840 40,413 9,999 46,361 - All-in-Nachhaltigkeitskosten R/kg Sep 2023 1,232,600 1,455,137 1,193,820 1,343,011 1,169,381 963,694 - Juni 2023 1,080,135 1,071,597 1,190,289 1,064,022 1,120,130 910,802 - Sep 2022 1,210,049 1,215,013 1,527,554 1,424,025 861,736 765,603 - All-in-Nachhaltigkeitskosten US$/Unze Sep 2023 2,062 2,435 1,997 2,247 1,957 1,612 - Juni 2023 1,800 1,786 1,984 1,774 1,867 1,518 - Sep 2022 2,207 2,216 2,787 2,598 1,572 1,397 - Pauschalpreis R/kg Sep 2023 1,319,197 1,455,137 1,213,483 1,343,011 1,169,381 1,083,662 - Juni 2023 1,197,324 1,071,597 1,207,945 1,064,022 1,120,130 1,129,296 - Sep 2022 1,293,245 1,215,013 1,598,118 1,424,025 861,736 802,358 - Pauschalpreis US$/oz Sep 2023 2,207 2,435 2,030 2,247 1,957 1,813 - Juni 2023 1,996 1,786 2,013 1,774 1,867 1,882 - Sep 2022 2,359 2,216 2,915 2,598 1,572 1,464 -

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

2 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum Berichtszeitpunkt.

3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.

ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

Australische Aktivitäten

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

Century Zinkrückgewinnungsbetrieb1 Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen2 Sep 2023 713 Juni 2023 733 Lizenzgebühren Sep 2023 24 Juni 2023 39 Kosten für die Gemeinschaft Sep 2023 22 Juni 2023 8 Veränderung der Bestände Sep 2023 45 Juni 2023 36 Aktienbasierte Vergütungen Sep 2023 - Juni 2023 - Rehabilitationszinsen und Amortisationen3 Sep 2023 5 Juni 2023 2 Pachtverträge Sep 2023 30 Juni 2023 31 Nachhaltige Investitionsausgaben Sep 2023 30 Juni 2023 35 Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Sep 2023 (51) Juni 2023 (20) Total All-in-sustaining Kosten4 Sep 2023 818 Juni 2023 864 Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben Sep 2023 59 Juni 2023 95 Total All-in-Kosten4 Sep 2023 877 Juni 2023 959 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) kt Sep 2023 25 Juni 2023 23 All-in-Nachhaltigkeitskosten R/tZn Sep 2023 32,587 Juni 2023 37,562 US$/tZn Sep 2023 1,753 Juni 2023 2,013 Pauschalpreis R/tZn Sep 2023 34,937 Juni 2023 41,692 US$/tZn Sep 2023 1,879 Juni 2023 2,234

Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 30. September 2023 und 30. Juni 2023 betrug R18,59/US$ bzw. R18,66/US$.

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien, besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.

2 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und Verarbeitungskosten, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie Genehmigungskosten.

3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Umweltsanierung und die Amortisierung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der aktuellen Zinkproduktion wider

4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten Tonnen des im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Zinkmetalls geteilt werden.

UNIT BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE

PGM-Betriebe in den USA und SA

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

PGM-Betriebe in den USA und SA1 US-PGM-Betriebe Total SA PGM Operationen1,3 Rustenburg3 Marikana3 Kroondal3 Plat Mile Mimosa Unter- Boden2 Insgesamt Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Attribut-Tabelle Oberfläche Attribut-Tabelle Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen Sep 2023 11,457 2,510 8,947 3,211 344 4,275 942 175 640 Juni 2023 11,384 2,032 9,352 3,141 315 4,875 865 156 678 Sep 2022 9,416 1,413 8,003 2,912 306 3,758 868 159 511 Veränderung der Bestände Sep 2023 912 (253) 1,165 290 172 703 - - (4) Juni 2023 74 (213) 287 342 25 (80) - - (65) Sep 2022 1,462 398 1,064 285 90 689 - - (3) Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom Sep 2023 (333) - (333) (180) - (150) (3) - - Juni 2023 (451) - (451) (285) - (163) (3) - - Sep 2022 (402) - (402) (258) - (96) (48) - - Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC Sep 2023 (565) - (565) - - (565) - - - Juni 2023 (773) - (773) - - (773) - - - Sep 2022 (790) - (790) - - (790) - - - Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte Sep 2023 11,471 2,257 9,214 3,321 516 4,263 939 175 636 Juni 2023 10,234 1,819 8,415 3,198 340 3,859 862 156 613 Sep 2022 9,686 1,811 7,875 2,939 396 3,561 820 159 508 Gefräste/behandelte Tonnen ohne PoC von Dritten4 kt Sep 2023 9,359 316 9,043 1,643 1,420 1,709 869 755 2,649 351 Juni 2023 9,115 287 8,828 1,572 1,390 1,557 918 727 2,665 354 Sep 2022 9,284 241 9,043 1,666 1,418 1,515 927 782 2,736 340 PGM-Produktion ohne PoC von Dritten4 4Eoz Sep 2023 528,046 105,546 422,500 157,977 24,045 179,014 47,600 13,864 29,060 Juni 2023 493,268 104,823 388,445 147,723 19,264 166,912 42,329 12,217 30,946 Sep 2022 489,362 85,889 403,473 154,797 24,641 163,596 48,120 12,319 28,670 Betriebskosten ohne PoC für Dritte5 R/t Sep 2023 1,226 7,140 1,019 2,021 363 1,654 1,244 66 1,812 Juni 2023 1,123 6,333 953 2,035 245 1,560 1,186 59 1,730 Sep 2022 1,043 7,504 871 1,764 279 1,459 1,049 58 1,493 US$/t Sep 2023 66 384 55 109 20 89 67 4 97 Juni 2023 60 339 51 109 13 84 64 3 93 Sep 2022 61 440 51 103 16 86 62 3 88 R/4Eoz - R/2Eoz Sep 2023 21,723 21,384 21,808 21,022 21,460 23,814 19,727 12,623 21,886 Juni 2023 20,747 17,353 21,663 21,649 17,650 23,120 20,364 12,769 19,809 Sep 2022 19,793 21,085 19,518 18,986 16,071 21,767 17,041 12,907 17,719 US$/4Eoz - US$/2Eoz Sep 2023 1,169 1,150 1,173 1,131 1,154 1,281 1,061 679 1,177 Juni 2023 1,112 930 1,161 1,160 946 1,239 1,091 684 1,062 Sep 2022 1,161 1,237 1,145 1,114 943 1,277 999 757 1,039

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die PGM-Geschäfte in den USA und SA sowie die PGM-Geschäfte in SA insgesamt enthalten nicht die Ergebnisse von Mimosa, das nach der Equity-Methode bilanziert wird.

2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Produktion der US-PGM-Betriebe

Bei der untertägigen Produktion werden verschiedene Recyclingmaterialien verarbeitet, die in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind.

3 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung für Total SA PGM, Rustenburg, Marikana und Kroondal beinhalten die Umsatzkosten für Chrom, die bei der Berechnung der Stückkosten nicht berücksichtigt werden, da die Chromproduktion von der 4-Unzen-Produktion ausgeschlossen wird.

4 Für eine Überleitung der Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".

5 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten Platinmetalle geteilt werden.

EINHEITLICHE BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)

SA-Goldgeschäfte

Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.

Total SA-Goldgeschäfte Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD Insgesamt Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Untertage Oberfläche Oberfläche Oberfläche Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen Sep 2023 6,436 4,796 1,640 1,737 10 1,972 190 1,087 14 336 1,090 Juni 2023 6,128 4,648 1,480 1,724 11 1,918 125 1,006 32 322 990 Sep 2022 6,342 4,871 1,471 1,518 44 1,751 175 1,602 22 256 974 Veränderung der Bestände Sep 2023 26 (9) 35 10 - (47) 1 28 - 9 25 Juni 2023 (61) (78) 17 (75) - 13 2 (16) - 9 6 Sep 2022 257 238 19 115 - 61 14 62 - 1 4 Betriebskosten insgesamt Sep 2023 6,462 4,787 1,675 1,747 10 1,925 191 1,115 14 345 1,115 Juni 2023 6,067 4,570 1,497 1,649 11 1,931 127 990 32 331 996 Sep 2022 6,599 5,109 1,490 1,633 44 1,812 189 1,664 22 257 978 Gefräste/behandelte Tonnen kt Sep 2023 8,245 966 7,279 251 13 365 481 350 33 1,121 5,632 Juni 2023 7,670 1,120 6,550 357 23 389 331 374 115 1,110 4,972 Sep 2022 10,237 1,117 9,120 290 123 336 620 490 18 1,202 7,157 Produziertes Gold kg Sep 2023 6,148 4,267 1,881 1,452 43 1,882 234 933 7 313 1,284 Juni 2023 6,733 5,045 1,688 2,040 15 1,935 119 1,070 24 308 1,222 Sep 2022 6,366 4,354 2,012 1,640 50 1,393 190 1,321 - 319 1,453 oz Sep 2023 197,663 137,187 60,476 46,683 1,382 60,508 7,523 29,997 225 10,063 41,282 Juni 2023 216,471 162,200 54,270 65,588 482 62,212 3,826 34,401 772 9,902 39,288 Sep 2022 204,672 139,984 64,687 52,727 1,608 44,786 6,109 42,471 - 10,256 46,715 Betriebskosten1 R/t Sep 2023 784 4,953 230 6,948 783 5,277 397 3,184 429 308 198 Juni 2023 791 4,081 229 4,616 478 4,964 384 2,650 279 298 200 Sep 2022 645 4,573 163 5,623 359 5,388 305 3,393 1,222 214 137 US$/t Sep 2023 42 266 12 374 42 284 21 171 23 17 11 Juni 2023 42 219 12 247 26 266 21 142 15 16 11 Sep 2022 38 268 10 330 21 316 18 199 72 13 8 R/kg Sep 2023 1,051,074 1,121,865 890,484 1,203,168 232,558 1,022,848 816,239 1,195,070 2,000,000 1,102,236 868,380 Juni 2023 901,084 905,847 886,848 808,333 733,333 997,933 1,067,227 925,234 1,333,333 1,074,675 815,057 Sep 2022 1,036,601 1,173,404 740,557 995,732 880,000 1,300,790 994,737 1,259,652 - 805,643 673,090 US$/Unze Sep 2023 1,759 1,877 1,490 2,013 389 1,711 1,366 2,000 3,346 1,844 1,453 Juni 2023 1,502 1,510 1,478 1,347 1,222 1,663 1,779 1,542 2,222 1,791 1,359 Sep 2022 1,891 2,141 1,351 1,816 1,605 2,373 1,815 2,298 - 1,470 1,228

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 30. September 2023, 30. Juni 2023 und 30. September 2022 betrugen R18,59/US$, R18,66/US$ bzw. R17,05/US$

Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.

ADJUSTIERTES EBITDA-ÜBERLEITUNG - QUARTALE

Quartal bis September 2023 Quartal bis Juni 2023 Quartal bis September 2022 Region Nord- und Südamerika Region Südliches Afrika (SA) Europäische Region (EU) Region Australien (AUS) Gruppe Region Nord- und Südamerika SA-Region Europäische Region Australische Region Gruppe Region Nord- und Südamerika SA-Region Europäische Region Gruppe Angaben in Millionen - SA-Rand Gesamt US PGM US Unterirdische PGM US Recy- cling SA PGM SA-Gold EU insgesamt1 Nickelraffinerie Sandouville Gesamt AUS2 Century Zinkrückgewinnungsbetrieb Körperschaftsteuer Insgesamt Gesamt US PGM US Unterirdische PGM US Recycling SA PGM SA-Gold EU insgesamt1 Nickelraffinerie Sandouville Gesamt AUS2 Century Zinkrückgewinnungsbetrieb Körperschaftsteuer Insgesamt Gesamt US PGM US Unterirdische PGM US Recy- cling SA PGM SA-Gold EU insgesamt1 Nickelraffinerie Sandouville Körperschaftsteuer Insgesamt (Verlust)/Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern (653) (799) 146 1,260 (181) (362) (350) (461) (404) (394) (791) (105) (276) 171 5,479 1,209 (352) (357) (450) (475) (261) 5,520 356 (83) 439 7,374 (802) (331) (309) (142) 6,455 Bereinigt um: Amortisation und Abschreibung 958 957 1 780 572 51 49 223 223 - 2,584 846 845 1 714 619 49 47 545 545 - 2,773 580 579 1 625 481 55 55 - 1,741 Zinserträge (51) (51) - (93) (162) (32) - (2) (1) (1) (341) (54) (54) - (127) (152) (1) - (5) (4) (1) (340) (101) (32) (69) (83) (124) - - - (308) Finanzaufwand 269 269 - 152 205 23 2 25 25 73 747 270 270 - 171 284 16 2 98 98 95 934 248 248 - 163 177 6 6 78 672 Aktienbasierte Vergütungen 18 18 - 33 41 (17) (3) - - 4 79 16 16 - 4 15 5 5 - - 4 44 10 10 - 41 43 - - - 94 Verlust/(Gewinn) aus Finanzinstrumenten - - - 240 (21) (4) (13) 240 240 - 455 (68) (68) - 227 (71) (45) (9) (570) (570) (13) (540) 160 160 - 125 4 (23) (1) - 266 Verlust/(Gewinn) aus Wechselkursdifferenzen 3 3 - 61 3 24 24 58 - 14 163 (9) (9) - (1,620) 72 (65) (65) (25) (1) (7) (1,654) 8 8 - (135) (518) 63 18 (39) (621) Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern - - - 129 (88) - - - - 3 44 - - - 18 (89) - - - - 8 (63) - - - (55) (37) - - 3 (89) Verlust/(Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen 1 1 - (20) (14) - - - - - (33) (1) (1) - (24) (23) - - - - - (48) 1 1 - (15) (18) - - - (32) Wertminderungen/(Aufhebung von Wertminderungen) - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 6 6 - 7 - - - (7) - - - - (7) Kosten der Umstrukturierung - - - 3 2 - - - - - 5 - - - 15 (235) - - - - - (220) - - - 4 3 - - - 7 IFRS 16 Leasingzahlungen (1) (1) - (13) (13) (6) (5) (30) (30) - (63) (1) (1) - (15) (21) (6) (5) (32) (32) - (75) (2) (2) - (14) (20) (16) (15) - (52) Beruflicher Gesundheitsgewinn - - - - - - - - - - - - - - - (8) - - - - - (8) - - - - - - - - - Sonstige nicht wiederkehrende Kosten - - - - - - - - - 178 178 - - - - - - - - - 62 62 6 6 - 309 - - - 14 329 Bereinigtes EBITDA 544 397 147 2,532 344 (323) (296) 53 53 (123) 3,027 894 722 172 4,842 1,601 (399) (382) (433) (433) (113) 6,392 1,266 895 371 8,332 (811) (246) (246) (86) 8,455

1 Die gesamte europäische Geschäftstätigkeit umfasst die Nickelraffinerie Sandouville, Keliber Oy und die europäischen Unternehmens- und Überleitungsposten

2 Die Gesamtheit der australischen Operationen umfasst die Zinkrückgewinnung von Century und die australischen Unternehmens- und Überleitungsposten.

ENTIWCKLUNGSERGEBNISSE

Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US-PGM-Betriebe Sep 2023 Quartal Juni 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff Stillwater inkl. Blitz East-Boulder Stillwater inkl. Blitz East-Boulder Stillwater inkl. Blitz East-Boulder Gesamt US PGM Einheit Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs) (m) 1,785 172 1,671 472 4,959 1,095 Sekundäre Entwicklung (m) 3,185 1,402 2,659 1,319 8,286 4,144

SA PGM-Betriebe Sep 2023 Quartal Jun 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff Bathopele Thembe- lani Khuseleka Siphonlele Bathopele Thembe- lani Khuseleka Siphonlele Bathopele Thembe- lani Khuseleka Siphonlele Rustenburg Einheit Fortgeschrittene (m) 809 1,933 3,057 705 793 1,846 2,762 582 2,208 5,104 8,109 1,808 Fortgeschrittene am Riff (m) 809 835 1,171 386 793 865 938 363 2,208 2,271 2,914 1,085 Höhe (cm) 213 251 285 268 224 295 286 273 221 277 287 270 Durchschnittlicher Wert (g/t) 2.8 2.3 2.3 3.1 2.8 2.4 2.3 3.0 2.8 2.3 2.3 3.0 (cm.g/t) 594 579 644 825 624 696 664 818 610 650 655 808 SA PGM-Betriebe Sep 2023 Quartal Jun 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4 K3 Rowland Saffy E3 4B K4 Marikana Einheit Primäre Entwicklung (m) 9,897 4,999 3,782 1,257 594 3,589 8,174 4,353 3,283 1,225 790 3,189 24,731 13,215 9,998 3,122 2,333 9,385 Primäre Entwicklung - am Riff (m) 7,835 2,795 2,036 791 418 1,131 6,032 2,456 1,716 756 469 981 18,670 7,578 5,415 1,925 1,549 2,989 Höhe (cm) 217 218 235 248 228 241 216 220 235 221 215 238 216 220 235 233 217 240 Durchschnittlicher Wert (g/t) 2.8 2.6 2.5 2.6 3.0 2.4 2.9 2.3 2.5 2.7 2.9 2.5 2.8 2.5 2.5 2.6 2.9 2.5 (cm.g/t) 608 563 581 642 674 584 623 515 583 586 625 599 614 544 582 610 637 590 SA PGM-Betriebe Sep 2023 Quartal Jun 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff Simunye1 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6 Simunye1 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6 Simunye1 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6 Kroondal Einheit Fortgeschrittene (m) - 1,161 1,138 260 440 - 1,161 1,245 332 537 675 2,863 3,397 865 1,414 Fortgeschrittene am Riff (m) - 942 778 234 404 - 1,048 900 299 515 604 2,452 2,425 762 1,342 Höhe (cm) - 240 232 230 227 - 236 247 243 228 230 237 243 235 230 Durchschnittlicher Wert (g/t) - 2.1 1.8 2.0 1.8 - 2.2 1.9 2.2 2.0 2.2 2.1 1.9 2.1 2.0 (cm.g/t) - 500 419 455 401 - 523 462 535 466 516 502 450 484 457

1 Die Erschließung von Simunye erfolgte im Rahmen der Kopaneng-Abbaustrategie. Auf der Grundlage von Planungen und Messungen wird dieser Teil des Abbaus unterhalb von Simunye mit Wirkung ab April 2023 Kopaneng zugeordnet

SA-Goldgeschäfte Sep 2023 Quartal Jun 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff Kohlenstoff führung Main VCR Kohlenstoff führung Main VCR Kohlenstoff Anführer Hauptseite VCR Driefontein Einheit Fortgeschrittene (m) 294 381 1, 004 492 504 1, 377 1, 330 1, 430 3, 453 Fortgeschrittene am Riff (m) 88 84 156 56 14 126 211 136 476 Breite des Kanals (cm) 43 100 62 13 199 55 34 90 54 Durchschnittlicher Wert (g/t) 19. 9 5. 6 52. 9 62. 3 7. 2 44. 5 25. 2 6. 2 40. 7 (cm.g/t) 852 557 3, 258 797 1, 434 2, 468 864 554 2, 176 SA-Goldgeschäfte Sep 2023 Quartal Juni 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff Kloof Main Libanon VCR Kloof Main Libanon VCR Kloof Hauptseite Libanon VCR Kloof Einheit Fortgeschrittene (m) 1,082 644 - 630 1,064 697 46 885 3,147 1,875 91 2,224 Fortgeschrittene am Riff (m) 351 128 - 72 452 155 46 108 1,178 408 91 322 Breite des Kanals (cm) 177 77 - 85 165 49 93 104 164 69 97 101 Durchschnittlicher Wert (g/t) 3.2 11. 5 - 18. 2 4.8 16.3 2. 2 11. 8 4.5 11.8 2.1 12.5 (cm.g/t) 568 887 - 1, 541 795 800 206 1, 226 735 816 201 1,263 SA-Goldgeschäfte Sep 2023 Quartal Juni 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Kalkoen-krans Beatrix Einheit Fortgeschrittene (m) 1, 928 - 2,061 - 5, 906 8 Fortgeschrittene am Riff (m) 663 - 612 - 1, 842 - Breite des Kanals (cm) 163 - 162 - 166 - Durchschnittlicher Wert (g/t) 8. 1 - 6.1 - 7. 2 - (cm.g/t) 1, 312 - 997 - 1, 192 - SA-Goldgeschäfte Sep 2023 Quartal Jun 2023 Quartal Neun Monate bis September 2023 Riff Kimberley Kimberley Kimberley Brennstein Einheit Fortgeschrittene (m) 821 630 2, 023 Fortgeschrittene am Riff (m) 33 - 33 Breite des Kanals (cm) 23 - 23 Durchschnittlicher Wert (g/t) 15. 2 - 15. 2 (cm.g/t) 350 - 350

