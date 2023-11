Chinas Autobauer zieht es nach Thailand: Hersteller SAIC Motor hat sein erstes Batteriemontagewerk für E-Fahrzeuge in dem Land eröffnet. Auch Mitbewerber Changan will sich in Thailand ansiedeln - und plant dort eine große Fabrik für E-Autos. Zunächst zu SAIC Motor: In der Provinz Chonburi hat der Konzern nun eine zwölf Hektar große Fabrik mit einer Produktionskapazität von 50.000 Batterien pro Jahr eingeweiht. Die Stätte ist in zwei Hauptbereiche ...

