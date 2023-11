Der Lübecker Versicherungsmakler Kurt Heydel GmbH & Co. KG begeht in diesem Jahr das 100-jährige Firmenjubiläum. Das siebenköpfige Team kümmert sich an drei Standorten um die Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden aller Couleur. Seit 2020 wird das Unternehmen von Sascha Göttmann geführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...