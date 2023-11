DJ Bank of England hält Leitzins konstant

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Notenbanker der Bank of England (BoE) haben zum zweiten Mal in Folge den Leitzins unverändert gelassen, erwarten aber keine baldige Lockerung der Geldpolitik. Die Entscheidung, den Zinssatz bei 5,25 Prozent zu belassen, wurde von sechs Mitgliedern des Geldpolitischen Ausschusses unterstützt, während drei für eine Erhöhung des Leitzinses auf 5,50 Prozent stimmten. Bei der vorherigen Sitzung im September hatten vier Mitglieder für eine Anhebung gestimmt. Vor der Sitzung im September hatte die BoE ihren Leitzins in 14 aufeinanderfolgenden Sitzungen angehoben.

Die BoE ist trotz des schon Ende 2021 begonnenen Zinsanhebungszyklus weit davon entfernt, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Im September stiegen die Verbraucherpreise wie im August mit einer Jahresrate von 6,7 Prozent und die Kernverbraucherpreise um 6,1 Prozent. Großbritannien liegt bei der Inflation damit deutlich höher als die USA oder der Euroraum. Die für die Inflationserwartungen der Konsumenten besonders wichtigen Einzelhandelspreise stiegen sogar mit einer Jahresrate von 8,9 Prozent.

