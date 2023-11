Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) beabsichtigt, die Zinssätze nach dem heutigen Treffen auf dem aktuellen Niveau von 5,25% zu belassen, so die Experten von XTB.Die Entscheidung über die Zinssätze werde um 13:00 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben. Das Festhalten an den Zinserhöhungen sei das Basisszenario und spiegele die vorsichtige Vorgehensweise der Federal Reserve (FED) und der Europäischen Zentralbank (EZB) wider. ...

