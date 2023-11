© Foto: John Locher - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nach der Bekanntgabe eines unerwartet hohen Umsatzes für das dritte Quartal ist die Aktie von Roku vorbörslich fast 20 Prozent im Plus.Trotz eines deutlichen Anstiegs des Nettoverlustes auf 330,1 Millionen US-Dollar, oder 2,33 US-Dollar pro Aktie - einem nahezu verdreifachten Wert gegenüber dem Vorjahr -, konnten die Erlöse um 20 Prozent auf 912 Millionen US-Dollar zulegen. Roku führt diesen Zuwachs insbesondere auf Erfolge in den Segmenten Content-Distribution, Video-Werbung und den Verkauf eigener Fernsehgeräte zurück. "Markenfernseher trugen auch zu einem höheren Anteil an Netto-Neuzugängen bei aktiven Kunden bei als die Streaming-Player in internationalen Märkten", erklärte Mustafa …