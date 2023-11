Um 12:48 liegt der ATX TR mit +1.36 Prozent im Plus bei 6889 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.42% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +11.59% auf 26.38 Euro, dahinter Andritz mit +5.90% auf 44.69 Euro und Pierer Mobility mit +4.06% auf 56.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15158 (+1.18%, Ultimo 2022: 13923, 8.87% ytd). Die November-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press (Podcast mit IRW-Chef Joe Brunner hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4932/ ), eine aktuelle News betrifft Adcore: Adcore: Positiver Auftragstrend setzt sich fort Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4936/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge #516 geht es um einen gar nicht so schwachen ...

