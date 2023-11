Die S Immo hat mit der Czech Property Investments, einer Tochtergesellschaft der CPI Property Group, eine nicht-bindende Absichtserklärung (LOI) bezüglich des Erwerbs eines Immobilienportfolios in Tschechien unterzeichnet. Das Portfolio umfasst laut S Immo sieben Büro- und drei Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 138.000 m2 und jährlichen Mieteinnahmen von rund 28 Mio. Euro. Gleichzeitig wurde der S Immo von CPI AS Exklusivität auch hinsichtlich eines zusätzlichen Immobilienportfolios in Tschechien mit einer Gesamtmietfläche von rund 134.000 m2 gewährt.

