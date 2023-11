Chipotle Mexican Grill: Quartalsergebnisse über den Erwartungen!

Zeigen die Bullen weiter Stärke? Breakout Trading-Strategie Rückblick

Die US-amerikanische Restaurantkette hat ihre Angebotspalette auf die lateinamerikanische Küche spezialisiert. Die Tochtergesellschaft der McDonald's-Gruppe legt bei der Zusammenstellung ihres Menüs großen Wert auf die Qualität und frische Zutaten sowie auf die schonende Zubereitung. Der Konzern betreibt rund 2.700 Schnellrestaurants. Ende Juli sahen wir ein Down-GAP auf welches eine Seitwärtsbewegung der Aktie folgte. Am 01.11. starteten nun die Bullen den Breakout.

Chipotle Mexican Grill-Aktie: Chart vom 01.11.2023, Kürzel: MSFT, Kurs: 1986.64 USD, Tageschart Quelle: TWS

Chipotle Mexican Grill übertraf am vergangenen Donnerstag die Markterwartungen für die Quartalsergebnisse. Die unerschütterliche Nachfrage nach seinen Burritos und Reisschüsseln trugen dazu bei, einer breiteren Schwäche in der Restaurantbranche zu trotzen. Die Restaurantkette konzentriert sich weiter auf die Vermarktung eines Besuchs in einem der Chipotle-Restaurants als Erlebnis. Wenn die Bullen weiter am Ball bleiben, könnten diese das Ruder herumzureißen. Eine dynamische Bewegung nach Norden wäre in Folge nicht unwahrscheinlich.

Bei weiterer Stärke könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Der Stopp ließe sich nach dem Entry unterhalb der Breakout-Kerze platzieren.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in CMG

Veröffentlichungsdatum: 02.11.2023

