Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat das Leitzinsniveau nach ihrer jüngsten Sitzung auf dem aktuellen Zinsgipfel belassen, womit die sogenannte Bank Rate weiterhin auf 5,25% verbleibt, so die Analysten der Nord LB.Diese Entscheidung falle nun zum zweiten Mal in Folge und habe etwas vom Ausharren auf dem Zinsplateau. Für viele Beobachter komme dies wenig überraschend und manche hoffen auch darauf, dass die Rate Hikes damit zumindest ein vorläufiges Ende hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...