London (www.fondscheck.de) - Janus Henderson Investors gibt heute die Ernennung von Marc Theis als Head of Sales für die Schweiz und Liechtenstein bekannt, so Janus Henderson Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In seiner neuen Rolle wird Marc Theis für das Wachstum und die Geschäftsentwicklung in der Region sowie für die Leitung des dortigen Teams verantwortlich sein. Er wird in Zürich arbeiten und an Ignacio De La Maza, Head of EMEA Intermediary & LatAm, berichten. ...

