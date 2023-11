Der Chipausrüster muss erneut die Jahresziele senken. 2023 wird der Umsatz nur noch in der Spanne von 300 bis 340 Mio. € liegen (zuvor 320 bis 340 Mio. €). Problematisch aber ist die in Aussicht gestellte EBIT-Marge, die nun bei 4 bis 8 % statt bisher 9 bis 11 % liegen soll. Die Gründe: Auslieferfähige Maschinen für den chinesischen Markt stehen bürokratiebedingt durch Ausfuhrsperren auf dem Hof und können nicht in Rechnung gestellt werden (Aixtron hatte ein ähnliches Problem). Dazu kommt ein schwaches Geschäft in der Microoptik. Die Aufträge gerade aus dem Bereich KI sind da, was aktuell bei zwei Dritteln APAC-Lastigkeit bei den Umsätzen mit Fokus China mangels Umsatzrealisierung wenig hilft. 107 Mio. € Auftragseingang in Q3 waren jedoch stark. KGV 10 für 2024 ist nicht teuer.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 44/2023.Weitere Schlaglichter im aktuellen Brief u. a.:- BAYER-Comeback- SIEMENS ENERGY auf der Kippe- BANCO SANTANDER erntet die Früchte des strategischen Umbaus- Solide Rendite mit SIXT- BOOKING HOLDINGS INC. - Aktionäre haben allen Grund zur FreudeIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!