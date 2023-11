Der Hersteller von Maschinen für die Halbleiterindustrie hat den Umsatz im dritten Quartal um 86 % auf 165 Mio. € gesteigert, während sich das Betriebsergebnis, mit 45,3 Mio. €, fast verdreifacht hat. AIXTRON schüttete den Anlegern auch Wasser in den Wein, denn der Auftragseingang war in Q3 rückläufig. AIXTRON ist aber zuversichtlich für das vierte Quartal und bestätigte die Planungen für das Gesamtjahr. Beim Auftragseingang z. B. rechnet man 2023 mit 620 bis 700 Mio. €, während der Marktkonsens mit 660 Mio. € genau in der Mitte liegt. In Q4 darf also nichts schiefgehen. Auch der Markt zeigte sich in erster Reaktion unentschlossen: Im frühen Handel tauchte der Kurs zunächst 7,4 % ab, kämpfte sich dann im weiteren Tagesverlauf leicht ins Plus. Nachmittags rutschte die Aktie wieder etwas ins Minus. Ein bisschen Luft nach unten ist noch drin. Kaufbasis: 26 €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 44! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 44 u. a.:- Die Börsensaison hat es in sich- Die deutsche Energieszene wird demnächst auf den Kopf gestellt- 2G ENERGY: Auftragseingang steigt zweistellig- APPLE: Die technische Unterstützung wackelt- Die großen amerikanischen Ölkonzerne investieren neu in ÖlIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info