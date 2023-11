HACKENSACK, New Jersey / ACCESSWIRE / 2. November 2023 / Champions Oncology, Inc. (NASDAQ:CSBR), ein international tätiger Dienstleister im Bereich der präklinischen und klinischen Forschung und Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Onkologie, hat bekannt gegeben, dass sein europäischer Forschungsstandort in Bresso (Italien) von Bureau Veritas S.p.A. eine ISO-9001:2015-Laborakkreditierung und von der Region Lombardei eine ATS-Zertifizierung erhalten hat.

Diese beiden Erfolge festigen das Image von Champions Oncology als internationaler Anbieter von klinischen Spezialtests in Europa. Diese Standards bestätigen, dass Champions über die nötige Qualifikation für das Assay-Design, die Analyse sowie die effiziente Datenverwaltung für klinische Studien mit Hilfe von Methoden der Durchflusszytometrie und Pathologie verfügt.

Die Akkreditierung nach ISO-9001:2015 und die ATS-Zertifizierung bestätigen die Qualität der Leistungen im Bereich klinischer Tests, die das europäische Forschungsteam von Champions Oncology anbieten kann, und ermöglichen die Durchführung spezieller Tests an klinischen Patientenproben in allen Phasen für unsere globalen Biopharma-Partner in Europa.

Ronnie Morris, der CEO von Champions Oncology, erklärt: "Wir sind wirklich stolz auf unsere talentierten Wissenschaftler. Dank dieser Erfolge können wir unsere Klientel in Europa vergrößern und daneben die Beziehungen zu unseren bestehenden Kunden weiter pflegen und sie mit klinischem Know-how unterstützen."

Über Champions Oncology

Champions Oncology ist ein international tätiger Dienstleister im Bereich der präklinischen und klinischen Forschung, der Biopharmaunternehmen mit End-to-End-Lösungen für die onkologische Forschung und Entwicklung unterstützt. Mit der größten und bestkommentierten Datenbank klinisch relevanter Modelle von Xenotransplantaten von Patienten (PDX) und Primärtumorgewebe bei hämatologischen Erkrankungen liefert Champions innovative Daten von höchster Qualität durch firmeneigene In-vivo- und Ex-vivo-Plattformen. Mit seinem umfangreichen Portfolio an hochmodernen Bioanalyse- und bahnbrechenden Datenanalyse-Plattformen sowie seiner wissenschaftlichen Kompetenz macht Champions die Weiterentwicklung von präklinischen und klinischen Programmen zur Entdeckung und Entwicklung von Krebsmedikamenten auf der ganzen Welt möglich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ChampionsOncology.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

