Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat am Donnerstag endgültige Zahlen vorgelegt. Dabei zeigt sich das Management weiter zuversichtlich und bestätigte das erst vor zwei Wochen angehobene Gewinnziel. An der Börse kommen die Zahlen im freundlichen Marktumfeld nicht gut an, die Aktie ist am Nachmittag ins Minus gedreht.Die Auftragslage bei Infrastrukturprojekten sowie Teilen des Gewerbebaus habe den Rückgang im privaten Wohnungsbau teilweise ausgeglichen, teilte der DAX-Konzern mit. Die nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...