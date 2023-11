Nummer 1 von 500: Dank der starken Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal steigt die Starbucks-Aktie am Donnerstag zweistellig und katapultiert sich an die Spitze des S&P 500. Ein Triumph trotz Turbulenzen.Das vergangene Jahresviertel war für Starbucks ein großer Erfolg: Die Kaffeehauskette hat die Prognosen übertroffen und in allen zentralen Kennzahlen ein solides Wachstum erzielt. US-Konsumtitel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...