Der für 2024 anvisierte Neustart des Genfer Automobilsalons unter dem neuen Label Geneva Motor Show (26. Februar bis 3. März 2024) wollte mit dem Slogan Auto Future Now die internationalen Autokonzerne zur Rückkehr in die neugestalteten exklusiven Messehallen am Genfer See als Aussteller anlocken. So wie es im Frühjahr der Verband der Deutschen Autoindustrie (VDA) D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...