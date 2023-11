Schon seit mehreren Jahren suchen Mediamarkt und Saturn nach zusätzlichen Daseinsberechtigungen für ihre Filialen. Gleichzeitig geht es darum, ein Omnichannel-Verkaufserlebnis zu schaffen. Doch nicht jede Idee in diesem Zusammenhang klingt vernünftig. Während Online-Only-Händler:innen neidisch auf jene schauen, die ein Filialgeschäft in den Omnichannel-Kreislauf einbringen können, stöhnen diese über die damit verbundenen Herausforderungen in Sachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...