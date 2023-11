Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist auch im Sommer nicht in Schwung gekommen, so die Börse Stuttgart.Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im dritten Quartal verglichen mit dem Vorquartal um 0,1 Prozent gesunken. Dabei seien insbesondere die privaten Konsumausgaben zurückgegangen. Die Inflation in Deutschland sei dank gesunkener Energiepreise weiter auf dem Rückzug. Die Jahresteuerungsrate sei im Oktober um 3,8 Prozent gesunken, der niedrigste Wert seit August 2021. Die Energiepreise hätten kräftig um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebüßt. Nahrungsmittel hätten sich dagegen überdurchschnittlich stark um 6,1 Prozent verteuert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...