Boston (www.fondscheck.de) - Der Oktober war geprägt von der Unsicherheit der Märkte über eine nachlassende wirtschaftliche Entwicklung, einem länger anhaltend hohen Zins sowie dem Ausbruch der Krise im mittleren Osten, so Markus Weis, Head of SPDR ETFs Deutschland bei State Street Global Advisors.Der S&P 500 Index habe in diesem Zeitraum -2,6 Prozent verloren. Dennoch hätten im Oktober UCITS ETFs Mittelzuflüsse von über 17 Milliarden USD verzeichnen können. Zu den Gewinnern hätten vor allem Aktien-ETFs gezählt, die über 10 Milliarden USD hinzugewonnen hätten. Am beliebtesten seien hier Kern-Anlageklassen wie US-Aktien (+3,5 Milliarden USD), weltweite Aktien (+2,2 Milliarden USD) sowie Japan (+0,3 Milliarden USD) gewesen. ...

