ABSTRACT: Die Fed hat bei Sitzung am Mittwoch die Zinsen unverändert gelassen. Dies wurden von den Finanzmärkten aus so erwartet worden. Der geldpolitische Schlüsselsatz liegt im Augenblick in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das ist der höchste Zinssatz seit über 20 Jahren. Erstmals seit Beginn der Zinserhöhungen im März 2022 hat die Zentralbank den Zinssatz in zwei Sitzungen hintereinander nicht angetastet. · Aktuelle WTI Öl Analyse am 02.11.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups ...

