Am Mittwoch hat die US-Notenbank Federal Reserve zum zweiten Mal in Folge eine Zinspause eingelegt. Die Entscheidung von Fed-Chef Jerome Powell wurde von den Anlegern begrüßt und sorgte somit für steigende Kurse an den Börsen. Der marktbreite S&P 500 legte zum Novemberbeginn um einen Prozent zu. Christian Köker von der HSBC verrät, ob der deutliche Anstieg die Jahresendrallye einläutet und in welchem Zusammenhang das Halloween-Phänomen damit steht. Außerdem spricht der Experte über die Auswirkungen der geldpolitischen Richtung auf das Währungspaar EUR/USD und was das für Anleger aus dem Euroraum bedeutet, die auf den US-Index setzen möchten. Warum sich für eine Investition ein Quanto Capped Bonus-Zertifikat anbietet, erfahren Sie im Interview.