Am Mittwoch hat die US-Notenbank Federal Reserve zum zweiten Mal in Folge eine Zinspause eingelegt. Jerome Powells Entscheidung versetzte die Anleger in Kauflaune und nahm ihnen die Sorge vor einer weiteren Leitzinsanhebung im Dezember. Welche Auswirkungen diese Maßnahme hat, erklärt der Börsenexperte Christoph Zwermann. Mit Blick auf fundamentale Faktoren und die Charttechnik gibt er eine Einschätzung dazu, wie es beim S&P500, NASDAQ 100, DAX, Bitcoin und Co. weitergeht. Ob die geopolitischen Krisen den Aktienmarkt nachhaltig belasten oder eine Jahresendrallye bevorsteht, erfahren Sie in der Zwermann-Analyse.