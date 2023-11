Frankfurt (ots) -



Es wäre hilfreich gewesen, wenn Verteidigungsminister Boris Pistorius seinen Satz "Wir müssen kriegstüchtig werden" besser erläutert hätte. Es ist zwar richtig festzustellen, dass die Bundeswehr nicht mehr ausreichend in der Lage ist, alle Aufgaben vollständig zu erfüllen. Es fehlt an vielem. Sie muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sie schafft es dennoch, wichtige Einsätze zu erfüllen. Die Bundeswehr ist also durchaus einsatzfähig. Kriegstüchtig ist irritierend, weil derzeit niemand davon ausgehen kann, dass die Bundeswehr in einen militärischen Konflikt zieht. Gemeint kann also nur sein, dass Heer, Marine und Luftwaffe noch nicht in der Lage sind, die wachsenden Aufgaben zu schultern. Die Verbündeten in Nato und EU erwarten von Deutschland ein größeres Engagement auf verschiedenen Ebenen. Tatsächlich müsste also darüber diskutiert werden, für welche Ziele die Bundeswehr aus- und umgerüstet werden muss.



