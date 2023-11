Die Fed-Sitzung fiel positiv aus, zudem gab es am Donnerstag einige erfreuliche Quartalsberichte. Die Folge: Kurssteigerungen auf breiter Front. Der DAX kletterte 1,5 Prozent auf 15.144 Punkte. Nach drei Monaten mit Verlusten in Serie liegt das Plus im November jetzt bei 2,3 Prozent. Zalando-Aktionäre indes leiden.Je länger der US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vorabend gesprochen habe, "desto mehr hörte der Markt aus seinen Worten heraus, dass die US-Notenbank Fed den Zinserhöhungszyklus abgeschlossen ...

