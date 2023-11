© Foto: wallstreet:online



Angetrieben von der Hoffnung auf eine Ende des Zinszyklus und positiven Quartalsberichten konnten die Märkte diese Woche eine kleine Erholungsrallye feiern. Noch besser lief es für unseren Hebel der Woche.Lars Wißler, Chefredakteur der Aktie und des Hebels der Woche, erklärt im Interview, warum seine Grundeinstellung für die Märkte eher bearish bleibt. Obwohl er damit rechnet, dass das weitere Aufwärtspotenzial begrenzt ist, nutzte Wißler für seinen Hebel der Woche die technische Gegenbewegung in den vergangenen Tagen voll aus. Hier erfahren Sie mehr zum Hebel der Woche! Abonnenten konnten mit dem Trade ein Plus von 93 Prozent innerhalb weniger Tage einfahren. Was er über eine mögliche …