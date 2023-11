London (ots/PRNewswire) -Die Wissensdatenbanklösung erhält ein Upgrade auf eine neue Version mit leistungsstarken KI-gestützten Funktionen und Produktverbesserungen.Document360, eine führende Wissensdatenbankplattform für die Erstellung von technischen Dokumentationen und Hilfeartikeln, hat soeben seine globale Version 2.0 angekündigt.Saravana Kumar, CEO und Gründer von Document360, stellte die neue Version bei einer Veranstaltung in der Firmenzentrale am 1. November 2023 vor.Im Hinblick auf die Markteinführung äußerte sich Saravana positiv über das neue Upgrade. Er sei sich sicher, dass die Erstellung von Dokumentationen nun reibungsloser und schneller vonstatten gehen werde."KI und ChatGPT haben eine neue Ära der Innovation eingeläutet, und dieses Potenzial wollen wir unbedingt nutzen. Anstatt voreilig eine Reihe von KI-Funktionen zu integrieren, haben wir uns entschieden, erst genau zu überlegen, von welchen generativen KI-Funktionen unsere Kunden wirklich profitieren würden", so Saravana weiter.Zu den neuen Funktionen und Verbesserungen gehören ein hochmoderner Block-Editor, ein fortschrittlicher Homepage-Builder, ein Dashboard für Autoren, umfassende Analysen, KI-gestützte Artikelempfehlungen und nahtlose Integrationen.Das Highlight von Document360 2.0 ist die neue generative KI-Lösung "Eddy", die eine elegante Art der Interaktion mit einer Wissensdatenbank ermöglicht. Eddy ist sehr schnell und liefert auf der Grundlage von Referenzartikeln korrekte Antworten, was Vertrauen schafft."Mit der Version 2.0 wurde das Produkt von Grund auf neu entworfen. Es bietet erhebliche Verbesserungen und eine völlig neue Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Funktionen, die dank KI noch besser werden. Als Reaktion auf wertvolles Feedback der Benutzer haben wir die Plattform feinabgestimmt, um noch mehr Stabilität zu erreichen, was maximale Benutzerfreundlichkeit garantiert", so Manikandan Subramaniam, Director, Engineering.Im Jahr 2017 haben wir eine Lücke im Bereich der Self-Service-Wissensdatenbanken erkannt und deshalb Document360 auf den Markt gebracht. Seitdem haben wir für zahlreiche Unternehmen auf der ganzen Welt erfolgreich Self-Service-Probleme gelöst. Wir haben das Feedback unserer Kunden aktiv beachtet und kontinuierlich neue Funktionen zeitnah bereitgestellt. Als wir unser Produkt erweitern wollten, erreichten wir jedoch einen Punkt, an dem wir das Gefühl hatten, dass ein größeres Upgrade erforderlich war.Weitere Informationen über die neue Version finden Sie hier (https://www.document360.com/).Informationen zu Document360Mit Document360 kann man Wissensdatenbankartikel erstellen, organisieren und freigeben sowie Kundenfeedback und Suchanalysen verfolgen und analysieren. Die Plattform enthält auch Funktionen wie Zugriffskontrolle, Versionskontrolle und Integrationen mit anderen Tools wie Slack und Helpdesk-Tools wie Freshchat oder Zendesk.Sie kann von Unternehmen und Teams jeder Größe zur Verbesserung ihrer Dokumentationsprozesse und zur Optimierung ihres Kundensupports eingesetzt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2264678/Document360.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/document360-stellt-ki-gestutzte-self-service-wissensdatenbank-vor-301976251.htmlPressekontakt:Sruthi Murali,sruthi.murali@kovai.co,+919745365410Original-Content von: Document360, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097116/100913052