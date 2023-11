Erleben Sie professionelle Kartierung mit dem Geode GNSS-Empfänger

LOGAN, Utah, Nov. 03, 2023gibt bekannt, dass der GNSS-Empfänger Geode GNS3Mermöglicht die einfache Erfassung von Echtzeit-GNSS-Daten mit Sub-Meter-, Sub-Fuß-, Dezimeter- und jetzt auch Zentimeter-Genauigkeitsoptionen. Durch die Erweiterung mit Hemisphere® GNSS Athena RTK-Engine haben Geode-Benutzer Zugang zum gesamten Spektrum professioneller Kartierungsgenauigkeit, sobald RTK aktiviert ist. Diese skalierbare Plattform ermöglicht es den Nutzern, den Grad an Genauigkeit zu erwerben, den sie jetzt benötigen, und gleichzeitig die Option zu haben, die Genauigkeit in Zukunft zu erhöhen.



"Die RTK-Fix-Fähigkeit erweitert die Möglichkeiten von Geode und bietet unseren Anwendern volle Flexibilität bei der Genauigkeit", so John Florio, Geode-Produktmanager bei Juniper Systems®. "Der Geode ist das Nonplusultra an flexibler und skalierbarer GNSS-Genauigkeit, mit Genauigkeiten im Sub-Meter-, Sub-Fuß-, Dezimeter- und jetzt auch Zentimeterbereich, die den Kartierern auf der Ebene zur Verfügung stehen, die sie für ihre Arbeit benötigen."

Der GNS3M ermöglicht eine skalierbare Genauigkeit. Seine Multifrequenzantenne unterstützt alle Konstellationen auf den Frequenzen L1, L2 und L5. Die Verfolgung von Mehrfrequenzsignalen in Verbindung mit Atlas L-Band-Korrekturabonnements ermöglicht eine Genauigkeit von bis zu zehn Metern. Mit einer RTK-Aktivierung kann der Geode über einen Netzwerk-RTK-Dienstanbieter eine Genauigkeit von zwei Zentimetern liefern. Dies ermöglicht den Einsatz des Geode in Fällen, in denen bestimmte Standards oder Genauigkeitsanforderungen auf der ganzen Welt erforderlich sind, wie z. B. die Erfüllung der GNSS-Genauigkeitsempfehlungen der American Society of Civil Engineers (ASCE), wie sie in ihren Veröffentlichungen 38-22 und 75-22 aufgeführt sind.

"Die professionellen Kartierer von heute brauchen Flexibilität und die Fähigkeit, Daten innerhalb verschiedener Toleranzen zu liefern, je nach den spezifischen Anforderungen des Auftrags", so Florio. "Durch die neu hinzugekommene RTK-Netzwerkkorrekturfunktion können wir die Genauigkeiten erreichen, die für kritische Infrastrukturkartierungsprojekte jetzt und in Zukunft erforderlich sind."

Die RTK-Lizenzaktivierung kann beim Kauf eines Geode GNS3M mit Mehrfrequenzfunktionalität inbegriffen sein oder zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft zu einem bestehenden GNS3M-Empfänger hinzugefügt werden. Für RTK ist eine Multifrequenzaktivierung erforderlich. Mehrfrequenz- und RTK-Aktivierungen sind mit einer einmaligen Gebühr verbunden. RTK-Korrekturdaten können über lokale, regionale und nationale RTK-Netzbetreiber abgerufen werden.

Der Geode GNS3 bietet weiterhin flexible Anschlussmöglichkeiten und kann mit Microsoft® Windows-, Android- und Apple®- iPhone®- und iPad®-Geräten verwendet werden. Sein All-in-One-Design macht den Geode GNS3 zu einem kompakten Gerät mit einer einzigen Taste für eine einfache Bedienung. Ein USB-C-Anschluss ermöglicht die Datenübertragung und das schnelle Aufladen, und ein Antennenanschluss ermöglicht die Verwendung einer externen Antenne, falls gewünscht.

Der Geode GNS3M-Multifrequenzempfänger und RTK-Aktivierungen sind ab sofort über Juniper Systems und unser Händlernetz erhältlich.

Über Juniper Systems

Das 1993 gegründete Unternehmen Juniper Systems, Inc. ist ein führender Hersteller von extrem robusten Tablets, Handheld-Computern, GNSS-Empfängern, Kartierungssoftware und Computerlösungen für den Feldeinsatz. Fachleute nutzen die innovativen mobilen Computer von Juniper Systems in den Bereichen natürliche Ressourcen, Versorgungsunternehmen und öffentliche Dienste, Geodaten, Landwirtschaft, Industrie, Eisenbahn, Bergbau und Militär. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke HarvestMaster Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen an.

Juniper Systems hat seinen Sitz in Logan, UT, USA, und beschäftigt dort sowie in seiner EMEA-Niederlassung in der Nähe von Birmingham, Vereinigtes Königreich, mehr als 190 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde zweimal als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Beehive State ausgezeichnet und erhielt vom Marktforschungsunternehmen Comparably Auszeichnungen für die beste Vergütung, die beste Work-Life-Balance und die beste Mitarbeiterzufriedenheit unter kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA.

Besuchen Sie uns online unter https://junipersys.com .