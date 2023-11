The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.11.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2023



ISIN Name

USG61759AA70 MON.M./EN.RS 19/24 REGS

US251526CM97 DT.BANK NY. NTS DL 21/23

CH0459297419 BPCE 19/23

DE000NLB3ZC4 NORDLB 22/23

DE000A1YCPH5 NIEDERS.SCH.A.13/23 A.839

NO0010693922 OSLO 13-23

AU3CB0215614 CRP.AND. FOM. 2023 MTN

DE000A2NBZ21 SOWITEC GROUP ANL.18/23

DE000A0F52H5 PONGS+ZAHN INH.GEN.UNB.

