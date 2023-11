The following instruments on XETRA do have their first trading 03.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.11.2023Aktien1 PLAIRWY00017 Airway Medix S.A.2 KYG5700Y2097 Lufax Holding Ltd.3 US7677548726 Rite Aid Corp.4 FI4000561584 Finnair Oyj BZR5 US62014P5044 Motus GI Holdings Inc.6 CA92643V2003 Victory Battery Metals Corp.7 CA91834N6054 VSBLTY Groupe Technologies Corp.Anleihen/ETFs1 US136375DH23 Canadian National Railway Co.2 CA135087R226 Canada, Government of...3 FR001400L834 Frankreich, Republik4 ES0000012M51 Spanien, Königreich5 US133131BA99 Camden Property Trust6 US136375DJ88 Canadian National Railway Co.7 US63938CAP32 Navient Corp.8 USG84228FZ63 Standard Chartered PLC9 CH1290870968 Sandoz Group AG10 CH1290870950 Sandoz Group AG11 DE000HLB52D0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 US61747YFH36 Morgan Stanley13 US61747YFJ91 Morgan Stanley14 IE000FF2EBQ8 BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF15 IE0006O3TTP9 BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF - USD16 IE00BMG6Z448 iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF17 IE000E0V65D8 Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF18 IE000LOSV2D0 Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF19 IE000VMAR5O6 Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF