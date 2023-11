Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Swiss Re erzielt in den ersten neun Monaten 2023 2,5 Mrd. USD Gewinn



03.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 1,5 Mrd. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 94,3%1

Life & Health Reinsurance (L&H Re) verzeichnet 634 Mio. USD Gewinn

Corporate Solutions erzielt 492 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 91,3%1

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,5%; Umlaufrendite steigt im dritten Quartal auf 3,7%

Sehr starke Kapitalausstattung; SST-Quote der Gruppe von 314% per 1. Juli 2023 Zürich, 3. November 2023 - Swiss Re hat in den ersten neun Monaten 2023 einen Gewinn von 2,5 Mrd. USD verzeichnet, wobei 1 Mrd. USD auf das dritte Quartal entfällt. Alle Geschäftsbereiche haben zu dem starken Ergebnis beigetragen. Swiss Re hält an ihren Finanzzielen für das Gesamtjahr fest. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Die Performance von Swiss Re in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ist das Ergebnis unserer konsequenten Fokussierung auf Underwriting-Qualität. Dadurch konnten wir ein Umfeld mit erhöhten Risiken meistern, das weiterhin von signifikanten Schadenereignissen für die Versicherungsindustrie gekennzeichnet ist.» John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Dank der weiter steigenden Zinsen verzeichnen wir eine Verbesserung der Umlaufrendite und unserer gesamten Anlageergebnisse. Zusammen mit der verbesserten Underwriting-Performance hat dies die Ertragskraft der Gruppe erheblich gestärkt.» Swiss Re erzielt starkes Ergebnis im dritten Quartal Mit einem Gewinn von 1 Mrd. USD im dritten Quartal verzeichnete Swiss Re für die ersten neun Monate 2023 einen Profit von 2,5 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 25,9%. Das Ergebnis steht einem Verlust von 285 Mio. USD und einer Eigenkapitalrendite von -2,1% in den ersten neun Monaten 2022 gegenüber. Die deutliche Verbesserung war vor allem der Underwriting-Performance bei P&C Re und L&H Re zu verdanken und wurde durch höhere Anlageergebnisse gestützt. Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen der Gruppe stiegen um 4,2% auf 33,7 Mrd. USD in den ersten neun Monaten 2023, verglichen mit 32,4 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Anstieg der verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen 5,3%. Die Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2023 eine Rendite auf Kapitalanlagen von 3,5%, verglichen mit 1,6% im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal war die Rendite auf Kapitalanlagen mit 4,8% aussergewöhnlich hoch, vor allem dank realisierter Nettogewinne aus Immobilienverkäufen, die durch Verluste aus gezielten Veräusserungen von weniger rentablen festverzinslichen Wertschriften teilweise ausgeglichen wurden. Insgesamt profitiert das Anlageportefeuille weiterhin von den gestiegenen Zinsen. Die Umlaufrendite erreichte im dritten Quartal 3,7%, während die Reinvestitionsrendite festverzinslicher Wertschriften bei 4,9% lag. Die Kapitalausstattung von Swiss Re bleibt sehr stark. Die SST-Quote der Gruppe lag per 1. Juli 2023 bei 314%. P&C Re zeigt robuste Underwriting-Performance P&C Re erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2023 einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD, verglichen mit einem Verlust von 283 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist vor allem auf die Underwriting-Performance zurückzuführen, die durch erfolgreiche Erneuerungen und steigende Kapitalerträge gestützt worden ist. P&C Re verzeichnete im dritten Quartal einen Schaden-Kosten-Satz von 93,7%, obwohl die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen branchenweit substanziell waren. Der Geschäftsbereich absorbierte die negative Entwicklung aus Vorjahresereignissen in Höhe von 151 Mio. USD. Dies ist auf die erheblichen annahmebasierten Aufstockungen der Rückstellungen im US-Haftpflichtgeschäft zurückzuführen2. Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2023 auf 1,1 Mrd. USD3, verglichen mit 2,5 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Davon entfallen 421 Mio. USD auf das dritte Quartal, hauptsächlich im Zusammenhang mit starken Unwettern in Europa, Waldbränden auf der Hawaii-Insel Maui und dem Erdbeben in Marokko. Die verdienten Nettoprämien stiegen in den ersten neun Monaten 2023 auf 17,4 Mrd. USD, verglichen mit 16,6 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Anstieg der verdienten Nettoprämien 5,4%. Der Schaden-Kosten-Satz von P&C Re lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 94,3%1 und verbesserte sich damit gegenüber den 106,1% des Vorjahreszeitraums erheblich. L&H Re weitet Ergebnis im dritten Quartal aus L&H Re verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinn von 241 Mio. USD. Die Zunahme einzelner grosser Claims wurde durch ein starkes Anlageergebnis ausgeglichen. In den ersten neun Monaten 2023 stieg der Gewinn deutlich auf 634 Mio. USD, verglichen mit 221 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist vor allem auf einen Rückgang von Todesfallleistungen im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen. Die verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen stiegen auf 11,7 Mrd. USD in den ersten neun Monaten 2023, verglichen mit 11,2 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Legt man konstante Wechselkurse zugrunde, betrug der Anstieg der verdienten Nettoprämien und Honorareinnahmen 6,1%. L&H Re strebt für das Gesamtjahr 2023 weiterhin einen Gewinn von etwa 900 Mio. USD an. Corporate Solutions entwickelt sich weiterhin stark Corporate Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2023 einen Gewinn von 492 Mio. USD, verglichen mit 356 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg spiegelt die anhaltend starke Performance des zugrunde liegenden Geschäfts wider, aber auch geringer als erwartet ausgefallene Grossschäden infolge von Naturkatastrophen und höhere Erträge aus Kapitalanlagen. Die Man-made-Grossschäden beliefen sich in den ersten neun Monaten 2023 auf 153 Mio. USD, die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen betrugen 86 Mio. USD. Beide Beträge fielen wesentlich geringer aus als im Vorjahreszeitraum, der durch eine hohe Rückstellung für den Krieg in der Ukraine und durch höhere Verluste durch Naturkatastrophenereignisse geprägt gewesen war. Die verdienten Nettoprämien sanken in den ersten neun Monaten 2023 auf 4,0 Mrd. USD, gegenüber 4,1 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum, bedingt durch den Teilverkauf des Geschäfts von elipsLife zur Jahresmitte 2022. Berechnet auf Basis konstanter Wechselkurse und ohne den Einfluss des Verkaufs von elipsLife stiegen die verdienten Nettoprämien um 7,4%. Dabei wurde das Wachstum des Neugeschäfts in den ausgewählten Zielportefeuilles durch bewusste Reduktionen in den Berufshaftpflichtsparten teilweise ausgeglichen. Der Schaden-Kosten-Satz von Corporate Solutions lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 91,3%1. iptiQ mit fokussiertem Wachstum Das Wachstum von iptiQ beschleunigte sich im dritten Quartal, wobei sich die gebuchten Bruttoprämien für die ersten neun Monate 2023 auf 771 Mio. USD beliefen, verglichen mit 650 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. iptiQ hat über 2,3 Millionen Policen im Bestand. Ausblick Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Angesichts der guten Performance im bisherigen Jahresverlauf halten wir an unseren Finanzzielen für das Gesamtjahr fest, einschliesslich eines Konzerngewinns von mehr als 3 Mrd. USD. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Strategie des disziplinierten Underwritings, die eine starke Grundlage für die künftige Entwicklung bietet.» Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2023 9M 2022 9M 2023 in Mio. USD, wenn nicht anders angegeben Konsolidierte Gruppe (Total) Verdiente Nettoprämien

und Honorareinnahmen 32 366 33 718 Gewinn/Verlust -285 2 466 Eigenkapitalrendite

Jahresbasis) -2,1 25,9 Rendite auf Kapitalanlagen

Jahresbasis) 1,6 3,5 Umlaufrendite

Jahresbasis) 2,4 3,5 31.12.22 30.09.23 Eigenkapital 12 699 12 698 Buchwert je Aktie (USD) 43.94 43.73 9M 2022 9M 2023 P&C Reinsurance Verdiente Nettoprämien 16 606 17 352 Gewinn/Verlust -283 1 504 Schaden-Kosten-Satz (%)1 106,1 94,3 L&H Reinsurance Verdiente Nettoprämien

und Honorareinnahmen 11 202 11 672 Gewinn 221 634 Umlaufrendite

