Der kanadische Energiekonzern Canadian Natural Resources Limited (ISIN: CA1363851017, Toronto: CNQ) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,00 CAD ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dies ist eine Steigerung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,90 CAD) um 11 Prozent. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 5. Januar 2024 (Record day: 8. Dezember 2023). Auf das ...

