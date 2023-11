Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat am Donnerstag einen massiven Kursgewinn hingelegt - in den Augen von Investoren sicherlich ein Knaller. Es ging um über 6 % aufwärts. Die Aktie ist damit indes noch immer vergleichsweise niedrig bewertet - sie notiert sogar unterhalb von 0,80 Euro und bleibt ein sogenannter Penny Stock. Aktuell ist noch nicht zu sehen, warum sich die Aktie am Markt relativ zum Vortag so stark nach oben geschoben ...

