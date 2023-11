Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio hat am Donnerstag einen starken Gewinn an den Märkten verbuchen können. Die Aktie schaffte einen Aufschlag in Höhe von annähernd 5,6 %. Dies sind zudem Aufschläge, die zuletzt kaum jemand der Nio noch zugetraut hätte. Die Chinesen haben einen massiven Abwärtstrend angetreten. Zuletzt wurde deutlich, dass das Unternehmen selbst in diesem Geschäftsjahr einen Verlust von in etwa -2,4 Milliarden Euro einfahren ...

