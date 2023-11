Die Kontron AG hat Q3-Zahlen präsentiert und hebt den Ausblick an: Das IoT-Unternehmen hat den Umsatz im 3. Quartal 2023 um 14,4 Prozent auf 300,0 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA verzeichnete im 3. Quartal einen Anstieg von 74,4 Prozent auf 34,9 Mio. Euro. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 39,4 Prozent (Q3 2022: 34,6 Prozent). Das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten (nach Minderheitenanteilen) erhöhte sich von 8,5 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 19,0 Mio. Euro im 3. Quartal 2023. Die Auftragseingänge liegen bei 356 Mio. Euro, die damit einhergehende Book-to-Bill Ratio bei 1,19x. Der operative Cashflow konnte mit 26,8 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 6,1 Mio. Euro). Per Ende September 2023 verfügt das Unternehmen über eine ...

