Aktien: Weiter erholt vor US-Jobbericht DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der starke Monatsstart des Dax setzt sich wohl auch am Freitag fort: Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,5 Prozent höher auf 15 219 Punkte. Damit hätte er nach dem sehr schwachen Oktober in den ersten November-Tagen bereits 2,8 Prozent gutgemacht. Ob es weiter aufwärtsgehen wird, hängt nun auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...