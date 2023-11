Nachdem der MSCI World Index zuletzt stark eingebrochen war, erholte er sich in den vergangenen Tagen deutlich. Doch diese drei Dinge müssen jetzt passieren, damit die Rallye beim ETF wirklich weitergehen kann. Seit Ende Juli war der MSCI World ETF in der Spitze um bis zu 11 Prozent eingebrochen. Für den Welt-Aktien-Index ist das in diesem kurzen Zeitraum schon eine ganze Menge und die meisten Anleger dürften diesen Rückgang auch im eigenen Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...