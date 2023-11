EUR/USD konsolidiert am Freitag im europäischen Handel auf dem Niveau der Wochengewinne oberhalb der Marke von 1,0600. Die erneute Schwäche des US-Dollar und die Renditen der US-Staatsanleihen geben dem Währungspaar etwas Unterstützung.Der Euro hat sich nach seinen Vortagesgewinnen zunächst kaum bewegt. Am Freitagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0631 US-Dollar gehandelt und damit in etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...