Trotz weltweiter Spannungen in den Lieferketten und Elektronikkomponenten-Knappheit hat Krones im dritten Quartal ein starkes Wachstum erzielt. Das Unternehmen verzeichnete einen zweistelligen Umsatz- und EBITDA-Anstieg. An der Börse kommen die Zahlen am Freitagmorgen gut an: Die Krones-Aktie verbucht ein deutliches Plus.Das Unternehmen verzeichnete einen zehnprozentigen Umsatzanstieg auf 1,16 Milliarden ...

