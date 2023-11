Es ist ein schwarzer Tag für die Kryptowelt: FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat nun das Urteil eines New Yorker Gerichtsprozesses bekommen. Das Gericht erklärte ihn in sieben schweren Anklagen für schuldig: Ihm drohen mehr als 100 Jahre Gefängnis.Sam Bankman-Fried ist wegen sieben Anklagepunkten, darunter Betrug, Geldwäsche und Verschwörung, in einem New Yorker Gerichtsverfahren für schuldig befunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...