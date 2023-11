Toyotas Technikchef Hiroki Nakajima hat zwar jüngst auf der Automesse im japanischen Tokio bestätigt, dass der Wasserstoffstromer Mirai am Pkw-Markt nicht erfolgreich platziert werden konnte, will aber dennoch dranbleiben. Toyota bleibt im Bereich der Brennstoffzellenentwicklung aktiv, obwohl der Mirai nach Angaben Nakajimas "nicht erfolgreich" war. Das Unternehmen will aber an der Verbesserung der Technologie, insbesondere der Verkleinerung der ...

