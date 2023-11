Mit einem Plus von fast 2% am Freitagmorgen setzt die Ferrari-Aktie (WKN: A2ACKK) ihren Aufwärtstrend der letzten Tage fort und steigt auf ein neues Allzeithoch. Was macht das Papier des legendären italienischen Sportwagenbauers bei Anlegern so beliebt? Ferrari vorgestellt Ferrari entwickelt, produziert und vermarktet exklusive Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge. Das 1947 vom legendären italienischen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründete Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...